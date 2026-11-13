Roma cresce e attrae investitori, ma aumentano le disuguaglianze

AGI - Roma cresce, attrae investimenti e visitatori, ma continua a essere attraversata da disuguaglianze economiche e territoriali profonde. E' una Capitale nella quale la ricchezza si concentra in alcune aree mentre interi quartieri restano segnati da redditi bassi, fragilità sociali e minori opportunità. E' il quadro che emerge dal Rapporto 2026 della Caritas di Roma, "Ricomporre la speranza", che dedica un'analisi specifica al rapporto tra crescita, disuguaglianze e vivibilità urbana.
Quanto guadagnano i romani
Il reddito medio dei contribuenti romani è pari a 32.501 euro, ma questa media nasconde distanze molto ampie. Nei quartieri dei Parioli si superano i 78.500 euro, mentre a Tor Bella Monaca il reddito medio si ferma intorno ai 21.700 euro. Circa il 36% dei contribuenti dichiara meno di 15 mila euro, mentre una quota ristretta, pari al 3,1%, concentra oltre il 22% della ricchezza. La fotografia restituisce una città nella quale il luogo di residenza continua a condizionare in misura rilevante le possibilità delle persone.
L'accesso ai servizi
Le differenze non riguardano soltanto il reddito, ma anche l'accesso ai servizi, la qualità delle abitazioni, i collegamenti, le opportunità formative e la possibilità di trovare un lavoro stabile. Il rapporto richiama inoltre le difficoltà delle famiglie: il 30,5% dichiara che la propria condizione economica è peggiorata o molto peggiorata. La crescita complessiva della città, dunque, non si traduce automaticamente in un miglioramento delle condizioni di vita per tutti.
La questione vivibilità e le molte 'Rome'
La questione della vivibilità non può essere misurata soltanto attraverso le grandi opere, il turismo o gli indicatori economici aggregati. Una città è vivibile anche quando consente a chi ha un reddito modesto di abitare dignitosamente, raggiungere il posto di lavoro, curarsi e offrire ai figli opportunità reali.
L'analisi invita perciò a guardare oltre le medie statistiche e a riconoscere le diverse Rome che convivono nella stessa Capitale. Una sfida che riguarda le politiche sociali, la casa, i trasporti e la distribuzione delle risorse pubbliche.