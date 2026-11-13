Minacce a Lotito, a processo anche l'ex patron Ascoli Pulcinelli

AGI - Tra le persone che andranno a processo davanti al tribunale di Roma per le minacce a Claudio Lotito c'è anche Massimo Pulcinelli, imprenditore romano già patron dell'Ascoli Calcio.
Sotto la guida di Pulcinelli, che è anche amministratore delegato di Bricofer, il club marchigiano aveva trascorso tre stagioni tranquille in Serie B, pur senza mai accedere ai playoff.
Chiesta la citazione a giudizio per 22 persone
Il sostituto procuratore Lucia Lotti ha chiesto la citazione diretta a giudizio per lui e altre 21 persone nel processo per le minacce al presidente della Lazio. Nello specifico, l'imprenditore avrebbe diffuso senza consenso il numero di telefono di Lotito in una chat Telegram, con l'intenzione di arrecargli un danno. E ancora: "Avrebbe istigato i partecipanti della chat a recargli disturbo", si legge nel capo di imputazione.
Le accuse: minacce, istigazione a delinquere e diffamazione
Più in generale, a seconda delle posizioni, i 22 sono indagati per minacce, istigazione a delinquere e diffamazione aggravata. L'udienza predibattimentale è fissata al prossimo 8 febbraio, si legge nel decreto di citazione diretta, e vedrà il patron biancoceleste come parte offesa assistito dall'avvocato Gian Michele Gentile.
Secondo l'impianto accusatorio, gli indagati avrebbero messo in atto minacce a Lotito consistite anche in telefonate notturne e messaggi sui social. I fatti contestati risalgono al 2023 e al 2024.