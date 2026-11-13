Furto in cooperativa antimafia, rubati mezzi per 100mila euro

AGI - Furto da 100mila euro nella cooperativa che gestisce terreni confiscati alla mafia. Un trattore e una seminatrice, dal valore complessivo di quasi 100mila euro sono stati rubati alla cooperativa antimafia "Rosario Livatino-Libera Terra" di Naro, nell'Agrigentino, da anni impegnata nella gestione e nella cura dei terreni agricoli sottratti alla criminalità organizzata. I ladri si sono introdotti nella struttura di contrada Robadao e hanno portato via i due mezzi agricoli.
Furto nella cooperativa antimafia, non è il primo caso
Il furto è stato scoperto dai soci della cooperativa, che hanno presentato denuncia ai carabinieri. Le attrezzature sottratte non erano coperte da assicurazione. La cooperativa, fondata nel 2012 e intitolata al magistrato assassinato dalla mafia, coltiva centinaia di ettari sottratti alla criminalità organizzata, producendo soprattutto grano, legumi e uva.
Non è il primo episodio ai suoi danni: nel 2015 erano gia' stati rubati un trattore e altre attrezzature agricole, mentre negli anni successivi si sono verificati diversi incendi. Nel 2023 le fiamme avevano distrutto circa 30 ettari di grano e un vigneto con 6mila piante, provocando danni per decine di migliaia di euro.