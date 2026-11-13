Famiglia nel bosco, ricorso respinto: bimbi in casa famiglia
Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello respinge il ricorso: i tre bambini restano in casa famiglia
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Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello respinge il ricorso: i tre bambini restano in casa famiglia

L’avvocato Simone Pillon annuncia ricorso in Cassazione: secondo la difesa sono state ignorate le osservazioni sulla libera scelta della scuola e sulla durata del collocamento.
Silvia Pollice
Incontro pubblico alla Camera sull’allontanamento giudiziale dei minori dai nuclei familiari e sul caso della cosiddetta “famiglia del bosco”. Nella foto Catherine Birmingham. Immagine del 22 aprile 2026
Francesca Bolla / AGF - Incontro pubblico alla Camera sull’allontanamento giudiziale dei minori dai nuclei familiari e sul caso della cosiddetta “famiglia del bosco”. Nella foto Catherine Birmingham. Immagine del 22 aprile 2026
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AGI - Famiglia nel bosco: i tre bambini restano in casa famiglia. La Corte di Appello de L'Aquila, infatti, ha respinto il ricorso dei genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, confermando la validità della consulenza tecnica d'ufficio. Questo dà forza all'ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte che dispone la permanenza dei tre bambini nella casa famiglia di Vasto, in provincia di Chieti.

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Le contestazioni della difesa: scuola e durata del collocamento

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L'avvocato Simone Pillon, che assiste i coniugi anglo-australiani, ha lamentato in una nota che "sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori, con riguardo alla scuola, e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata".

Famiglia nel bosco, ricorso in Cassazione e rientro graduale confermato

Per questo, la difesa presenterà nei prossimi giorni ricorso alla Cassazione. La Corte d'appello de L'Aquila ha però confermato il piano di rientro graduale dei piccoli in famiglia, "anche perché i bambini sono molto felici di poter stare con mamma e papa' nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo", ha concluso l'avvocato Pillon.

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