Lamezia Terme, aggredito in municipio l'assessore Gianturco

AGI - Due persone hanno aggredito l'assessore comunale di Lamezia Terme Domenico Gianturco all'interno della sede municipale. La notizia è stata resa nota dal sindaco Mario Murone che, a nome dell'intera amministrazione e della cittadinanza, ha espresso vicinanza al membro dell'esecutivo.
Il primo cittadino ha evidenziato la gravità del momento in cui si sono svolti i fatti, avvenuti proprio nella Giornata della Gentilezza, una ricorrenza pensata per richiamare - ha detto - la collettività ai principi del rispetto reciproco, del dialogo e della convivenza civile.
"È emblematico e doloroso che un episodio di tale violenza si sia consumato proprio nella Giornata della Gentilezza", ha dichiarato Murone, sottolineando l'impegno quotidiano dell'assessore Gianturco nel settore del welfare e del sociale a sostegno dei cittadini e del personale.
Il sindaco Murone: "Il rispetto delle regole è fondamentale"
Il sindaco ha ribadito come il rispetto delle regole resti un principio fondamentale e imprescindibile per il corretto funzionamento di ogni servizio pubblico.
Murone ha ricordato un precedente verificatosi pochi mesi prima, quando si era registrato un tentativo analogo di aggressione ai danni di alcuni dipendenti.
Occhiuto: "Aggressione inaccettabile, piena solidarietà a Gianturco"
Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, condanna l'aggressione subita in ufficio dall'assessore comunale di Lamezia Terme Domenico Gianturco.
"Esprimo, a nome della Giunta della Regione Calabria - dichiara in una nota -, piena solidarietà all'assessore Mimmo Gianturco per la grave aggressione subita all'interno del Comune di Lamezia Terme. Si tratta - aggiunge - di un episodio inaccettabile, che condanniamo con fermezza. All'intera amministrazione comunale rivolgo la mia vicinanza e l'auspicio che si possa continuare a lavorare serenamente al servizio della comunità.
La violenza - dice Occhiuto - non può mai essere una risposta e le istituzioni devono poter svolgere il proprio lavoro senza subire intimidazioni, nella piena sicurezza e nel rispetto della legalità. La Regione è e continuerà a essere al fianco di Lamezia Terme, una città strategica per l'intera Calabria, sostenendone le prospettive di sviluppo e affrontando insieme le criticità più complesse. Lo dimostra anche l'impegno concreto sul superamento della baraccopoli di Scordovillo, una vicenda che per decenni ha rappresentato una ferita per il territorio e che oggi, grazie alla collaborazione tra Regione, governo, Prefettura, amministrazione comunale e terzo settore, sta finalmente avviandosi verso una soluzione.
Continueremo a lavorare - dice - per restituire dignità alle famiglie, sicurezza ai cittadini e nuove prospettive a un territorio che merita attenzione, investimenti e sviluppo".