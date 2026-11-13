'Abitare il Paese', a Roma la giornata conclusiva

AGI - Panchine capaci di utilizzare l'energia solare per ricaricare un telefono e illuminare i sentieri. Parchi trasformati in scenografie per il teatro, luoghi per il cinema all'aperto o per osservare le stelle. Piccole piazze da ripensare, partendo da ciò che già esiste e recuperando materiali. Sono alcune delle idee sviluppate da bambini e ragazzi nell'ottava edizione di "Abitare il Paese", il progetto promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc), realizzato in collaborazione con la Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi.
"Abitare il Paese", coinvolti oltre 2200 studenti di 63 scuole
Le esperienze sviluppate nel corso dell'anno scolastico 2025/2026 sono state al centro della giornata conclusiva che si è svolta il 13 novembre a Roma, nella Casa dell'Aviatore. L'ottava edizione ha coinvolto 2.247 studenti, 63 scuole e 41 ordini territoriali, in un percorso dedicato al tema "La scuola oltre la scuola per la città della prossimità". Studenti, insegnanti e architetti hanno lavorato insieme sul rapporto tra scuola, quartiere e spazio pubblico, osservando i luoghi della quotidianita' e immaginando nuove possibilita' per viverli e trasformarli.
"Abitare il Paese è un progetto interessante di sviluppo"
"Introdurre l'architettura nelle scuole significa portare gli ambienti di vita di tutti i giorni all'interno di uno spazio dedicato alla crescita di figure che devono essere consapevoli dell'importanza dei luoghi che abitano e dell'attenzione verso di essi, di quella che oggi definiamo 'cura'", ha detto Alessandro Panci, presidente del Cnappc. "L'importanza di coinvolgere le scuole, e quindi i giovani che sono il nostro futuro - ha aggiunto -, è fondamentale perché saranno proprio loro a poterci mettere domani nelle condizioni di vivere bene i nostri spazi".
Per Francesco Profumo, presidente della Fondazione Reggio Children, "'Abitare il Paese' è certamente uno dei progetti più interessanti per lo sviluppo di un Paese moderno come il nostro. Da dove si parte normalmente? Si parte dalle scuole, e l'obiettivo è proprio quello di avere un progetto che dia linearità allo sviluppo degli istituti scolastici che rappresentano un elemento centrale per modernizzare l'Italia. Oggi la didattica si fa in modo diverso: è sempre meno trasmissiva e sempre più generativa, e i luoghi diventano un elemento essenziale del progetto pedagogico".