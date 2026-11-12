È morto Toni Capuozzo, giornalista e storico inviato di guerra

AGI - È morto all'età di 77 anni Toni Capuozzo, giornalista inviato di guerra, scrittore e conduttore televisivo, in Mediaset per lungo tempo fra Tg5, Tg4 e a Studio Aperto.
Era stato lo stesso giornalista, lo scorso 23 ottobre, ad annunciare sui social la propria malattia. "Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione - aveva scritto su Facebook - sì, ho un tumore. Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti".
Ha seguito diversi conflitti come quelli di Somalia, Afghanistan, Jugoslavia e Iraq. Ne dà notizia Tgcom24. Capuozzo, negli ultimi tempi aveva dichiarato di essersi gravemente ammalato.
Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, Toni Capuozzo è stato uno dei volti più conosciuti del giornalismo italiano, protagonista per decenni del racconto dei principali conflitti internazionali. Laureato in Sociologia a Trento, ha iniziato la carriera giornalistica nel 1979 a Lotta Continua, per poi collaborare con Reporter e Panorama.
Vicedirettore del Tg5 fino al 2013, dal 2000 al 2017 è stato autore e conduttore di Terra!, programma di approfondimento giornalistico.
Tra gli episodi più significativi della sua esperienza di inviato, il salvataggio del piccolo Kemal durante l'assedio di Sarajevo, un bambino rimasto ferito e orfano di madre, che Capuozzo riuscì a portare in Italia. Nel 2004, durante la guerra in Iraq, fu anche coinvolto nel sequestro di una troupe del Tg5 nei pressi di Najaf.