Black Friday: il vademecum del Garante per acquisti online sicuri

AGI - Un vademecum per acquisti più sicuri in vista del Black Friday. Lo ha stilato il Garante per la protezione dei dati personali mettendo in guardia, innanzitutto, dalle offerte troppo allettanti.
- Meglio diffidare di offerte con sconti straordinari, soprattutto quando per approfittarne viene chiesto di cliccare su link, fornire dati personali o bancari oppure rispondere a sondaggi e questionari. Attenzione anche agli annunci sui social network e ai siti che propongono prodotti a prezzi incredibilmente bassi. Dietro queste offerte possono nascondersi malintenzionati che, attraverso e-mail, sms o messaggi, cercano di sottrarre informazioni personali o bancarie, ottenere pagamenti fraudolenti oppure indurre gli utenti a installare virus e altri programmi malevoli sui dispositivi. Per proteggersi, è sempre meglio fermarsi un momento a riflettere e non compiere di istinto le azioni richieste.
- Le accortezze per tutelarsi. Le truffe possono arrivare anche attraverso siti di shopping falsi creati ad hoc. Se hai dubbi sull'affidabilità del sito o del venditore, adotta alcune accortezze: controlla l'URL nella barra degli indirizzi: corrisponde al nome dell'azienda? Ci sono lettere o caratteri insoliti anche se l'indirizzo somiglia a quello autentico?; se hai ricevuto le offerte via e-mail, sms o social network, raggiungi il sito digitando direttamente l'indirizzo e non cliccando i link ricevuti; fai attenzione a errori, anomalie grafiche o informazioni poco chiare. Ricorda pero' che anche un sito dall'aspetto professionale può essere fraudolento; cerca online i canali di contatto dell'azienda (telefono, e-mail, chat, ecc.) e, se hai dubbi, utilizzali per chiedere informazioni; cerca, attraverso motori di ricerca o strumenti di intelligenza artificiale, informazioni e recensioni sul venditore, consultando più fonti, ma ricorda che anche le recensioni possono essere false e non affidabili.
- Occhio ai 'pacchi'. Un pericolo che aumenta durante il periodo del Black Friday è quello delle false notifiche di spedizione, che avvisano dell'aggiornamento di un ordine, di problemi con una consegna o della necessità di ritirare un pacco. Questi messaggi possono essere ingannevoli anche quando hai realmente effettuato un acquisto e stai aspettando una consegna. Evita di fornire dati personali, aprire link sospetti o installare eventuali software indicati come necessari per completare le operazioni di spedizione e consegna. Per verificare la veridicità della notifica di spedizione, consulta direttamente il sito o l'app ufficiale del venditore o del corriere, senza utilizzare i collegamenti presenti nel messaggio.
- Per i pagamenti online meglio usare carte di credito prepagate o altri sistemi di pagamento che permettono di evitare la condivisione dei dati bancari col venditore. E' inoltre sempre utile impostare avvisi (alert) per essere a conoscenza in tempo reale delle transazioni effettuate con il conto corrente o la carta di credito e individuare eventuali addebiti non autorizzati, in modo da poter intervenire tempestivamente contattando la propria banca o il gestore della carta. Verifica che il sito utilizzi una connessione cifrata (l'indirizzo inizia con https e mostra il simbolo di un lucchetto), ma ricorda che questo elemento, da solo, non garantisce che il sito o il venditore siano affidabili. Presta attenzione anche agli avvisi di sicurezza del browser: possono segnalare siti potenzialmente pericolosi o connessioni non sicure. In questi casi, evita di proseguire la navigazione e di inserire dati personali o bancari.
- Attento ai 'rifiuti'. Ricorda che anche i vecchi dispositivi elettronici possono contenere dati personali che rischiano di finire nelle mani di malintenzionati per le loro attività fraudolente. Quando sostituisci uno smartphone, un computer o un tablet, non dimenticare di cancellare le informazioni conservate nel vecchio dispositivo. Fotografie, documenti, messaggi, password e dati bancari potrebbero rimanere accessibili anche dopo che hai smesso di utilizzarlo. Prima di vendere, regalare, dare in permuta o smaltire un dispositivo digitale, salva i contenuti che vuoi conservare (backup), verifica se il dispositivo mantiene memoria di credenziali di accesso e password, rimuovi eventuali schede SIM e di memoria, formatta il dispositivo o ripristina la configurazione iniziale in modo da minimizzare il rischio che permangano dati al suo interno, lo spostamento dei file nel cestino non ne garantisce l'eliminazione. Se il dispositivo è guasto e non riesci ad accedervi, valuta di rivolgerti a un professionista.
- Privacy e sicurezza. Installare tempestivamente gli aggiornamenti di sicurezza disponibili per smartphone, pc e altri dispositivi aiuta a correggere eventuali vulnerabilità e a ridurre il rischio di attacchi informatici e accessi non autorizzati ai dati personali. Per proteggere meglio gli account personali (posta elettronica, social media, app, eccetera) è buona prassi attivare l'autenticazione a due fattori. Oltre alla password, per accedere, viene richiesta l'immissione di un ulteriore elemento di verifica, ad esempio un codice ricevuto via sms o e-mail o generato da una app, oppure una conferma attraverso l'apposita applicazione del servizio. In questo modo, diventa più difficile per i malintenzionati accedere agli account anche se conoscono la password. E' però importante ricordare sempre, ammonisce il Garante, che la prima e più importante linea di difesa dei nostri dati personali sono l'uso consapevole dei servizi digitali e un comportamento attento e responsabile nella condivisione dei dati personali.