La sorpresa dei carabinieri per la festa a scuola di un bambino

AGI - Ieri, la festa di compleanno bruscamente interrotta dall'allarme bomba. Oggi, il "risarcimento" dei Carabinieri sotto forma di un regalo inaspettato. Due giorni decisamente da ricordare per Angelo (il nome è di fantasia), alunno di quarta elementare dell'Istituto comprensivo "Dante Alighieri" di via Cassiodoro.
La festa interrotta dall'evacuazione
Ieri l'arrivo della famosa e-mail minatoria e l'evacuazione dell'intero plesso scolastico avevano messo anticipatamente fine alla festa di classe per il suo decimo compleanno.
Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Roma Prati si sono presentati in istituto per l'acquisizione formale di alcuni documenti relativi alla vicenda di ieri e, nell'occasione, accompagnati dalla dirigente scolastica, Valeria Defina, hanno voluto fare una sorpresa ritardata al piccolo alunno, ancora dispiaciuto per l'accaduto.
La sorpresa dei militari
I militari hanno consegnato al festeggiato un regalo particolare: un modellino giocattolo dell'autoradio Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri.
Un gesto per cancellare lo spavento
Un modo speciale per completare la festa con i compagni di classe e lasciarsi alle spalle lo spavento del giorno prima. Il gesto dei Carabinieri ha così trasformato una giornata segnata dall'interruzione della festa e dall'evacuazione della scuola in un ricordo positivo da conservare.