Femminicidio di Martina Scialdone, condannato all'ergastolo l'ex

AGI - Costantino Bonaiuti è stato condannato all'ergastolo per il femminicidio dell'ex fidanzata, l'avvocata romana Martina Scialdone, uccisa il 13 gennaio 2023 all'esterno di un ristorante dell'Appio Latino, a Roma.
La pena massima è stata inflitta al 63enne dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma nell'appello bis. Dopo una lite nel locale, durante un incontro che doveva essere chiarificatore, Bonaiuti aveva sparato al petto alla 36enne ex fidanzata. I giudici hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione, come richiesto dalla Cassazione.
Si trattava infatti del secondo giudizio di appello per quella vicenda. Nel 2025 Bonaiuti, dopo essere stato condannato in primo grado all'ergastolo, aveva beneficiato di uno sconto in appello che aveva ridotto la pena a 24 anni e 8 mesi. Ma la Suprema Corte, dopo il ricorso della procura generale, ha stabilito che il giudizio era da rifare perché andava "considerata la premeditazione", in quanto erano stati "trascurati plurimi sintomatici elementi e, segnatamente, le condotte realizzate dal Bonaiuti nel tempo immediatamente precedenti all'esplosione del colpo d'arma da fuoco".
"Stiamo soffrendo tanto, ci manca da morire", ha commentato Viviana Peroni, madre di Martina Scialdone. "Perdere una figlia in modo così violento per mano di un assassino è una cosa che non si può descrivere. Martina era una giovane donna che aveva un futuro roseo davanti, spezzato in questo modo".
La dinamica del femminicidio
Il film del femminicidio è agghiacciante: il 13 gennaio del 2023, l'ingegnere Costantino Bonaiuti è a casa e sta preparando con nastro adesivo un dispositivo Gps che più tardi dovrà installare sotto l'auto parcheggiata dell'ex fidanzata, Martina Scialdone. L'avvocata si trova nell'abitazione di un ragazzo, suo coetaneo, con cui da poco ha cominciato una relazione. Bonaiuti la segue, la chiama più volte, appostandosi sotto casa di lui. E poi le scrive un messaggio, chiedendole un appuntamento per la sera stessa dopo cena, che Martina gli concede.
Alle 19 l'ingegnere è di nuovo a casa. Stavolta le telecamere di sorveglianza installate nella sua abitazione lo riprendono mentre preleva una pistola e la infila nella tasca della giacca. Qualche ora dopo i due sono insieme e litigano davanti a un ristorante dell'Appio Latino. La situazione precipita: Costantino Bonaiuti estrae la sua Glock modello 36 e spara contro Martina Scialdone, colpendola tra il petto e la spalla destra. La donna muore pochi minuti dopo, accasciandosi sul marciapiede.
Di questa dinamica dei fatti, secondo la prima sezione penale della Corte di Cassazione (presidente Giuseppe Santalucia), non avrebbe tenuto conto la Corte d'Assise d'Appello di Roma, che aveva escluso la premeditazione (aggravante che, invece, era stata riconosciuta in primo grado, con la condanna all'ergastolo). Ora la sentenza d'Appello ha confermato quella di primo grado.
I pareri degli avvocati
"Non si va a un appuntamento programmato due giorni prima con una pistola carica, mantenendo per tutto il tempo un comportamento aggressivo, senza che si abbia premeditato un omicidio", ha commentato l'avvocato della famiglia Scialdone, Mario Scialla.
"Leggeremo le motivazioni e poi eventualmente ricorreremo in Cassazione", ha detto l'avvocato Massimo Lauro che, insieme a Bruno Giosuè Naso, difende Costantino Bonaiuti.