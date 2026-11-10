Valditara a Laterza: Ritiri il libro di testo che critica Meloni

AGI - Botta e risposta a distanza tra il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e la casa editrice Laterza: oggetto del contendere alcuni riferimenti al governo Meloni contenuti nel libro di testo "Trame del tempo" pubblicato dalla stessa casa editrice. "Quel testo contiene delle affermazioni del tutto strumentali e inattendibili - ha argomentato Valditara, parlando a margine di un incontro con gli studenti di una scuola media di Milano -. Credo che sia nell'interesse stesso dell'editore, per salvaguardare la reputazione scientifica della sua casa editrice, ritirare un testo che dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato e che rischia di essere funzionale all'indottrinamento degli studenti".
"Insomma, francamente rappresentare questo governo come un governo che deporta gli immigrati, mettendoli all'indice, un governo fascista o quant'altro credo non faccia bene a nessuno". Nel libro di testo si sostiene, tra l'altro, che il governo Meloni "si distingue nell'attuazione di misure chiaramente liberticide", ha concluso il ministro.
La replica di Laterza
Dal canto suo, la casa editrice non intende ritirare né modificare, su sollecitazione del ministero dell'Istruzione, il manuale di storia 'Trame del tempo 3'. Lo ha ribadito è Alessandro Laterza, amministratore delegato della casa editrice barese e responsabile della divisione scolastica.
Per Laterza la questione supera il contenuto del singolo manuale e riguarda un principio generale: l'autonomia degli editori e la libertà di pensiero, espressione e insegnamento, che non possono essere condizionate dalle valutazioni di un ministro.
L'editore contesta dunque la possibilità che il titolare del dicastero competente intervenga per sollecitare modifiche ai libri scolastici o per scoraggiarne l'adozione, indipendentemente dalle opinioni espresse nei testi.
I passaggi contestati del volume
La controversia di oggi riguarda alcuni passaggi del terzo volume di Trame del tempo, destinato agli studenti delle scuole superiori, nei quali vengono formulate valutazioni critiche sull'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. In particolare, il manuale descrive alcune misure governative come limitative delle libertà, richiama l'eredità del fascismo nella storia politica di Fratelli d'Italia e critica le politiche sull'immigrazione. Su questi contenuti Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione parlamentare, contestandone l'impostazione e l'attendibilità storica.
Una polemica già esplosa nel 2025
Il caso, tuttavia, non è nuovo. La polemica era già esplosa nel giugno 2025, quando Valditara aveva chiesto all'Associazione italiana editori (Aie) una verifica della correttezza delle informazioni riportate nel volume, richiamando il codice di autoregolamentazione degli editori scolastici.
Secondo quanto ricostruito da Alessandro Laterza, l'Aie aveva chiarito che non rientra tra le proprie funzioni esercitare un controllo sui contenuti dei libri pubblicati dalle case editrici associate. Già allora Laterza aveva escluso la disponibilità ad accogliere richieste o raccomandazioni provenienti dal ministero per intervenire sul testo.
Il richiamo all'autonomia editoriale
Per l'amministratore delegato inoltre eventuali contenuti ritenuti offensivi, inappropriati o diffamatori possono essere sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria, senza ricorrere a pressioni istituzionali sugli editori e sugli autori. L'editore ricorda infine che il manuale è destinato al triennio delle scuole superiori e che i passaggi sulla storia contemporanea sono affrontati da studenti dell'ultimo anno, considerati pienamente in grado di sviluppare un proprio giudizio critico sui contenuti proposti. La riapertura della controversia, a distanza di circa un anno e mezzo, non modifica dunque la posizione della casa editrice, che rivendica la propria autonomia nelle scelte editoriali e conferma la linea già assunta nell'estate 2025.
La controreplica del ministro
"Caro editore - la controreplica del ministro -, a differenza di molti altri Paesi europei, che pure sono democratici e con governi 'progressisti', in Italia non vi è alcuna valutazione governativa sul rigore scientifico dei libri adottati nelle scuole. Il nostro sistema ha preferito responsabilizzare editori e docenti. Sarebbe tuttavia antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua su un libro di testo che contiene giudizi storicamente falsi, strumentali e politicamente orientati sul governo democraticamente scelto dagli italiani. Si tenga il suo libro, di certo non sarà Valditara a censurarlo, ma non sia intollerante e lasci che il ministro le dica con franchezza che ha pubblicato un testo che non fa onore alla serietà della sua casa editrice".