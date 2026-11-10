Ha un tumore al cervello, la risonanza è nel 2028

AGI - Un tumore al cervello di sette centimetri, un intervento chirurgico, una parte della testa rimasta paralizzata e dolori talmente forti che neppure la morfina riesce più a calmare. E adesso il sospetto di nuove lesioni da approfondire con una risonanza magnetica con mezzo di contrasto.
Ma per sottoporsi all'esame attraverso il servizio sanitario pubblico dovrebbe attendere fino a marzo 2028. E' la storia di una donna di 63 anni della provincia di Foggia, la cui vicenda è stata denunciata dal consigliere regionale pugliese Napoleone Cera, che ha sollevato il caso delle lunghe liste d'attesa nella sanità pugliese.
"Potrei morire prima della risonanza"
"Quando mi hanno detto che avrei dovuto aspettare fino a marzo 2028 ho disdetto subito. Come faccio ad aspettare tanto? Potrei anche morire prima", racconta la donna all'AGI. La sua battaglia contro la malattia è cominciata nel 2019. "Mi diagnosticarono un tumore al cervello di sette centimetri. Sono stata operata, ma non è stato possibile asportarlo completamente. Da allora convivo con dolori continui e ho una parte della testa paralizzata. Prendo ogni giorno medicinali ma non riescono ad alleviare la sofferenza".
Recentemente, durante alcuni controlli, il medico ha individuato due macchie che richiedono ulteriori accertamenti. "Il dottore vuole capire di cosa si tratta, anche per valutare un altro intervento. Per questo devo fare urgentemente la risonanza con contrasto. Non posso continuare a vivere cosi', senza sapere cosa sta succedendo", spiega la donna.
Sulla prescrizione manca il codice di priorità
Secondo quanto denunciato da Cera, sulla prescrizione medica non sarebbe stato indicato un codice di priorità, circostanza che avrebbe contribuito ad allungare i tempi della prenotazione. Con il codice B, quando clinicamente appropriato, la prestazione dovrebbe invece essere garantita entro dieci giorni. Il caso riaccende le polemiche sulle liste d'attesa nella sanità pugliese e sulle difficoltà dei pazienti che non hanno le risorse economiche per rivolgersi alle strutture private. Intanto la donna continua a convivere con il dolore e con la paura. "Ho bisogno di sapere cosa ho. Non posso aspettare fino al 2028. Ho già sofferto tanto e voglio soltanto potermi curare", è il suo appello.
"La signora ha il diritto di curarsi"
Per Cera, il consigliere regionale che ha denunciato il caso, il motivo della mancata priorità sulla prescrizione è da ricercare nel "clima che si respira negli studi medici: richieste di spiegazioni da parte della Asl di Foggia ai medici che prescrivono con urgenza, dentro la stretta sui codici di priorità voluta dalla Regione, che ha annunciato audit e verifiche nei distretti. Eppure con il codice B quell'esame andrebbe garantito entro dieci giorni. E le stesse Asl, nei piani presentati a gennaio, avevano promesso percorsi di tutela per i pazienti oncologici e fragili".
"Controllare gli abusi - continua Cera - è giusto, ma se per colpire chi sbaglia si finisce per spaventare chi fa il proprio dovere, il rimedio diventa peggio del male. Chi governa la Puglia da vent'anni ci racconta ogni mese quante prestazioni ha recuperato. Io i numeri li rispetto, ma dietro ogni numero c'e' una persona. E questa signora - conclude - non è una statistica: è una persona che ha paura e che ha diritto a curarsi".