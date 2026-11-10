Assalto a portavalori, rapinatori bloccano strada con un autobus

AGI - In Puglia l'ennesimo assalto a un portavalori: uomini armati, veicoli incendiati, un autobus di traverso sulla carreggiata e la strada trasformata in una trappola. È accaduto la mattina del 10 novembre sulla Statale 16, tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia, nel Foggiano, dove un gruppo di rapinatori ha preso di mira un furgone della società Battistolli. Secondo le prime informazioni, a partecipare all'assalto sarebbero state una decina di persone, armate e con il volto coperto.
Per costringere il blindato a fermarsi, i banditi hanno utilizzato alcuni mezzi dati alle fiamme, creando uno sbarramento lungo la carreggiata e paralizzando il traffico. Il commando avrebbe quindi cercato di raggiungere il denaro custodito nel portavalori con esplosivi e strumenti da taglio per aprire il blindato. L'entità dell'eventuale bottino è ancora da quantificare ma sull'asfalto, subito dopo il colpo, sono state ritrovate decine di banconote.
L'autista dell'autobus bloccato: "Ho avuto tantissima paura, a bordo due passeggere"
"Mi hanno bloccato, costretto a mettere l'autobus di traverso e ordinato di consegnare le chiavi. Sparavano colpi in aria. Ho avuto tantissima paura". E' il racconto dell'autista dell'autobus utilizzato per bloccare la strada. L'uomo, intervistato da un'emittente televisiva pugliese, ha ricostruito i momenti di terrore vissuti insieme alle due passeggere che si trovavano a bordo del mezzo.
"Passando lo svincolo di Trinitapoli, tra Trinitapoli e Canosa, ho visto due macchine, una bianca e una nera, con un uomo incappucciato a bordo di una Lancia - ha raccontato - il tempo di fare cinquecento, seicento metri, mi hanno superato e bloccato". A quel punto, secondo la testimonianza, i rapinatori hanno costretto il conducente a posizionare l'autobus di traverso sulla carreggiata, per impedire il passaggio degli altri veicoli. "Mi hanno detto di dare le chiavi", ha spiegato l'autista, riferendo di essere stato anche insultato e minacciato. I rapinatori hanno poi disseminato sull'asfalto chiodi a tre punte e acceso due fumogeni, prima di allontanarsi.
"Per farmi fermare hanno sparato colpi in aria"
"Nello stesso momento ho visto fumo nero a un chilometro, un chilometro e mezzo, e sentito degli spari", ha aggiunto. L'uomo ha riferito che i banditi avevano già esploso colpi d'arma da fuoco durante il blocco dell'autobus: "Nel momento in cui mi stavano fermando sparavano colpi in aria". A bordo si trovavano due passeggere, che il conducente ha cercato immediatamente di rassicurare. "Le passeggere le ho subito messe in tranquillità. Mi sono spaventato anch'io, perché non mi sono mai trovato in queste situazioni", ha spiegato.
L'autista ha inoltre raccontato di aver aperto le porte del mezzo per far uscire il fumo nero. L'assalto è avvenuto intorno alle 8.45. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'azione e identificare i responsabili.
Savip: "In Puglia far west, territorio senza controllo"
Sul caso è intervenuto il Sindacato autonomo di vigilanza privata (Savip). "L'ennesimo attacco a portavalori sulla strada statale 16, nel tratto tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia, in provincia di Foggia, pur effetto delle azioni di criminali che devono essere assicurati alla giustizia, ha come concausa decenni di mancata integrazione tra sicurezza pubblica e sicurezze private. Alle pene fin troppo blande per i rapinatori si aggiunge la mancanza di qualsiasi studio analitico sul fenomeno e di mirate e condivise strategie preventive".
Nella nota, il segretario Vincenzo Del Vicario sottolinea che "le guardie giurate sono lasciate allo sbaraglio nel far west di Puglia, un territorio privo di adeguato controllo, soprattutto nei giorni del mese più caldi per i trasporti valori". "Torniamo a chiedere - conclude - al ministro Matteo Piantedosi e al capo della polizia Vittorio Pisani di farsi carico non di questo episodio ma di un sistema della sicurezza preventiva che, soprattutto nel territorio foggiano, sembra afflitto da incomunicabilità tra pubblico e privato e, oggettivamente, lascia esposte le guardie giurate alla violenza dei rapinatori".