Omicidio Gianluca Ibarra a Milano, altri 5 arresti

AGI - Ci sono cinque nuovi arresti nel caso dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto il 26 maggio scorso all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. La mattina del 10 novembre la polizia, coordinata dalla procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di cinque ragazzi (tre peruviani, un ecuadoriano e un italiano tra i 19 e i 23 anni) indagati in concorso tra loro per l'omicidio.
La gang dei "Latin Kings"
I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Milano e a Monza, dove i cinque sono stati rintracciati e arrestati dalla seconda sezione della Squadra mobile, diretta da Emanuele Fattori e dalla funzionaria Chiara Nocera. Salgono quindi a 13 i destinatari di misura cautelare che, secondo il pm Elio Ramondini e l'aggiunto Bruna Albertini, hanno partecipato all'aggressione con coltelli e cocci di bottiglie nei confronti del giovane. Gli aggressori sarebbero appartenenti alla gang sudamericana dei Latin Kings.
L'aggressione nella stazione di Milano Certosa
Secondo una prima ricostruzione, quella sera Ibarra Silvera era in compagnia del fratello più piccolo e di un amico. I tre, a un certo punto, sarebbero stati presi di mira da un gruppo di giovani sudamericani. Prima ci sarebbe stata una prima aggressione sulla banchina, poi i due gruppi si sarebbero spostati sui binari. Lì, il 22enne di origine ecuadoriana è stato accoltellato ed è poi morto all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Gli aggressori, subito dopo, sarebbero scappati a bordo di un treno.
Il 22enne è stato colpito almeno 34 volte alle gambe, e una o più lesioni hanno squarciato l'arteria femorale che ha causato l'emorragia mortale. Le circostanze sono emerse dall'autopsia effettuata subito dopo l'omicidio all'istituto di medicina legale dai professori Lavinia Mastroluca e Lorenzo Milotta.
Subito dopo i fatti Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp, parlò dei Latin Kings come di "una delle organizzazioni criminali di strada più diffuse al mondo, nata negli Stati Uniti negli anni Quaranta e progressivamente evolutasi da gruppo identitario a realtà coinvolta in traffici illeciti, estorsioni e atti di violenza". Violenza usata, disse Pianese, "come strumento di affermazione, appartenenza e potere".