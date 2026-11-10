Moby Prince, chiesta l'archiviazione dell'indagine

AGI - La Procura di Livorno ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sul disastro del traghetto Moby Prince, avvenuto nella rada del porto di Livorno il 10 aprile 1991, a seguito del quale persero la vita 140 persone. Lo rende noto, con un comunicato, il procuratore Maurizio Agnello, che spiega come non sia emersa "nessuna nuova prova sulle cause del disastro". La Procura ha quindi avviato le procedure di legge per la notifica alle persone offese della richiesta di archiviazione.
Moby Prince, nel 2025 archiviata l'inchiesta della Dda
Il procedimento era stato iscritto presso la Procura per strage in forma dolosa a seguito del deposito della relazione conclusiva da parte della seconda Commissione d'inchiesta del Senato della Repubblica sulle cause del disastro del Moby Prince, presentata l'11 dicembre 2017. Parallelamente, anche la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze aveva iscritto un separato procedimento per indagare sulle eventuali matrici mafiose o terroristiche del disastro. Le indagini avevano avuto esito negativo e avevano condotto alla richiesta di archiviazione del 3 dicembre 2024, accolta dal giudice per le indagini preliminari di Firenze con decreto del 27 febbraio 2025.
"Le nuove e approfondite indagini", spiega il procuratore Agnello, sono state condotte dalla Procura con l'ausilio del Gico della Guardia di Finanza di Firenze e hanno compreso l'escussione di numerosi testimoni, l'acquisizione di documenti presso enti pubblici e società private, il conferimento di plurimi incarichi di consulenza tecnico-scientifica e attività di intercettazione telefonica. E' stato inoltre svolto il riesame di tutte le risultanze dei molteplici procedimenti e processi istruiti nel corso di 35 anni sulla collisione fra il Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo.
Moby Prince, il procuratore: "Vagliate tutte le ipotesi"
"Sono state attentamente e, talora, nuovamente vagliate tutte le ipotesi investigative che erano qualificabili come causa o concausa del disastro: le condizioni meteomarine al momento del fatto, la posizione della petroliera al momento della collisione, l'efficacia dei dispositivi di sicurezza presenti a bordo del traghetto, il confuso coordinamento nei soccorsi, la possibile alterazione della rotta del Moby Prince dovuta a un terzo natante", spiega il procuratore di Livorno.
"Tali indagini non hanno tuttavia fatto emergere concreti elementi di responsabilità, colposa o dolosa, ne' a carico di soggetti già indagati in passato né a carico di terzi. Non sono emerse neppure nuove ipotesi suscettibili di ulteriori approfondimenti sulle cause della sciagura".
I familiari delle vittime del Moby Prince: "Amareggiati e preoccupati"
"Apprendiamo con amarezza che la Procura di Livorno, dopo otto anni di indagini, ha presentato una richiesta di archiviazione relativa alle ipotesi di reato di strage e intralcio alla giustizia. Esamineremo le motivazioni con il massimo rigore, insieme ai nostri legali, valutando ogni iniziativa consentita dall'ordinamento. Ma non possiamo tacere la nostra profonda preoccupazione per quello che sembra essere la conclusione definitiva del percorso giudiziario sul disastro del Moby Prince.
Confidiamo nel lavoro della commissione di inchiesta della Camera dei deputati, presieduta dall'onorevole Pietro Pittalis, per avere almeno una piena verità storica". Lo scrivono, in una nota, Luchino Chessa, presidente Associazione 10 Aprile - Familiari Vittime Moby Prince, e Nicola Rosetti, presidente Associazione 140 - Familiari Vittime Moby Prince. "Le due precedenti commissioni parlamentari d'inchiesta - proseguono Chessa e Rosetti - hanno messo in discussione le ricostruzioni giudiziarie, alquanto lacunose, che per troppo tempo avevano attribuito la tragedia alla nebbia e alla condotta dell'equipaggio del traghetto. Chiediamo che siano assicurate tutte le condizioni istituzionali necessarie affinché la terza commissione possa portare a compimento il proprio mandato, senza ostacoli e con pieno accesso alla documentazione utile".
I familiari: "Moby Prince sia questione di interesse nazionale"
"Chiediamo - continuano - che la tragedia del Moby Prince continui a essere considerata una questione di interesse nazionale, una ferita aperta nella storia della Repubblica, e non soltanto una dolorosa vicenda privata delle famiglie coinvolte. Chiediamo che lo Stato, nel suo insieme, non consideri esaurito il proprio dovere di cercare la verità. In questi 35 anni abbiamo ascoltato parole di solidarietà, partecipato a commemorazioni, ricevuto promesse di impegno e attenzione. Oggi chiediamo che a quelle parole corrisponda una responsabilità concreta. La nostra richiesta di verità e giustizia non si archivia" concludono.