Tajani: 'Le nuove minacce hacker non mi intimidiscono'

AGI - “Prima o poi avrai la ricompensa”. Antonio Tajani bersaglio di nuove minacce da parte del collettivo filorusso NoName. “Le minacce non mi intimidiscono, come non mi hanno intimidito la prima volta, non mi intimidiscono neanche la seconda", assicura il ministro degli Esteri conversando con i giornalisti a margine del G7 a Parigi.
Tajani: "Avanti con il sostegno all'Ucraina"
"Io continuo ad andare avanti, a seguire la linea. Abbiamo sempre detto e ripetiamo che noi siamo dalla parte dell'Ucraina per difendere il diritto internazionale, per difendere la libertà di un paese, ma siamo anche favorevoli alla pace. Evidentemente chi si comporta in questa maniera non vuole la pace”, sottolinea il capo della Farnesina.
Il collettivo NoName057 minaccia: “Avrai la ricompensa”
"Abbiamo un controllo rigoroso dei volti. Selezioniamo attentamente i nostri 'clienti' e chiunque si sia trovato, o si troverà, in questo 'albo d'onore' deve accettare il fatto che prima o poi la 'ricompensa' la troverà. È solo questione di tempo. Ognuno è responsabile delle proprie azioni". Sul suo canale Telegram, nella "Rubrica 'Risposta all’abbonato'", il collettivo filorusso NoName057 replica così a Tajani (ribattezzato ironicamente Antosha) che, già finito nel mirino degli haker sul darkweb, aveva assicurato di non lasciarsi intimidire dagli attacchi hacker subiti in questi giorni e di continuare a lavorare per difendere il Paese.
NoName ironizza anche su una recente battuta sulla lunghezza delle gonne delle donne. Pesanti critiche anche sulle capacità di gestione della politica estera e in particolare per la posizione sull’Ucraina: "Stagnazione economica, scuole fatiscenti, aumento dei costi del gas, della produzione e delle bollette dell'elettricità, questo è il risultato", si legge ancora su Telegram.
Il tono poi si fa di nuovo vagamente minaccioso: "Siamo contenti che la tua famiglia abbia preso un nuovo cane, sembri molto felice nella foto. Dovresti andare in pensione in pace, passeggiare nel parco, comprare gonne lunghe per tua moglie, mangiare una deliziosa pizza romana".
Nei giorni scorsi era stato lo stesso ministro degli Esteri a rivelare che gli hacker stanno diffondendo i suoi dati personali sul darkweb. "Criminali informatici da giorni hanno diffuso i miei dati personali sul darkweb e cercano altre informazioni, di fatto esponendomi a nuove minacce e intimidazioni", aveva rivelato il vicepremier azzurro.