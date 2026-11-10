Eternit bis, nuovo processo d'appello per il magnate Schmidheiny

AGI - La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna a 9 anni e mezzo nei confronti di Stephan Schmidheiny, il magnate svizzero ultimo proprietario della Eternit di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, e ha disposto un nuovo processo d'appello in relazione a oltre 60 decessi di persone in seguito all'inquinamento di amianto e al mesotelioma. È stata invece dichiarata l'intervenuta prescrizione in relazione ad altre 25 vittime di amianto. La procura generale aveva chiesto la conferma della condanna dell'imputato.
Schmideiny era stato condannato nel 2025 dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino a nove anni e sei mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo plurimo aggravato, mentre in primo grado davanti al tribunale di Novara, nel 2023, la condanna era stata a dodici anni. Nel febbraio scorso la Suprema Corte aveva già disposto il rinvio in appello della sentenza di secondo grado a causa della mancata traduzione in lingua tedesca. Oggi i giudici sono tornati ad esprimersi sul nuovo ricorso presentato dalla difesa del magnate.
Prima dell'inizio dell'udienza, una delegazione di Afeva, l'associazione dei familiari vittime dell'amianto, ha tenuto un presidio chiedendo giustizia, verità e bonifiche per il territorio. "Questo processo - ha ricordato l'associazione - era iniziato per 392 vittime di mesotelioma, la grande maggioranza cittadini. In Appello erano rimasti in 91. Ciò a causa soprattutto delle sopravvenute prescrizioni". "Per fortuna, nel frattempo, le prescrizioni non potranno riguardare tutte le rimanenti vittime comprese nel processo" ha sottolineato il legale storico delle vittime, Bruno Pesce.
La spiegazione dell'avvocato delle parti civili
"Per un blocco di casi è stato disposto un annullamento con rinvio e quindi si rifarà il processo d'appello. Poi c'è un secondo gruppo di casi per cui c'è stato un annullamento senza rinvio, perché si sono prescritti, e poi ci sono altri due casi di lavoratori che si sono prescritti nel corso del giudizio, per i quali il ricorso dell'imputato è stato rigettato, ma ai soli effetti civili", ha spiegato l'avvocato delle parti civili, Giacomo Matta. Che ha poi aggiunto: "Le sentenze le leggiamo, qualora sia necessario le impugno, certo è una grossa delusione, soprattutto per loro e anche per me. La nostra frustrazione è di non riuscire ancora una volta a dare giustizia a questo dramma".
La delusione degli ex operai
"Passerà del tempo e altri casi saranno prescritti, è una giustizia che sfugge, un'ingiustizia vera", dice Nicola Pondrano, ex operaio della Eternit di Casale Monferrato dopo la decisione della Suprema Corte,
La testimonianza di una malata di mesotelioma
"Mi chiamo Elena, sono nata e cresciuta a Casale Monferrato. Ad agosto 2025 mi è stato diagnosticato un mesotelioma e riconosciuto il danno ambientale. Io vi invito a fare una cosa, a vedere anche la realtà degli ambulatori. Ad Alessandria ricevono tra 48 e 50 nuovi malati all'anno e questo vuol dire che ogni anno c'è quasi un nuovo malato di amianto ogni settimana", ha detto, parlando con i cronisti all'esterno della Cassazione, una donna di Casale Monferrato. "Purtroppo noi vittime siamo sempre più giovani. Dopo la chemioterapia, la rimozione della pleura e altro, ho chiesto alla dottoressa se posso dirmi guarita. La risposta è stata che da questa malattia non si guarisce mai. L'aspettativa media di vita di un malato è 18 mesi, chissà se arriveremo mai a vedere la fine di questa storia", ha concluso.