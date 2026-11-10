Droga nel freezer tra i gelati: arrestata una coppia ad Alatri

AGI - Tra gelati e prodotti surgelati, in un congelatore a “pozzetto” di quelli che si vedono comunemente nei bar, c’erano anche cocaina e hashish. È uno dei nascondigli scoperti dagli investigatori della Polizia di Stato di Roma nell’abitazione di una coppia di Alatri, nel frusinate, arrestata al termine di un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 16 chili di sostanze stupefacenti.
La droga, secondo gli inquirenti, era destinata ad alimentare un giro d’affari nell’ordine del milione di euro.
Il sottoscala e le dosi “firmate”
Il deposito più consistente era stato ricavato nel sottoscala. Qui, in una scatola avvolta nel cellophane, gli agenti hanno trovato oltre 11 chili e mezzo di cocaina, in parte sfusa e in parte già confezionata per la vendita al dettaglio. Le dosi erano “marchiate” con raffigurazioni evocative di una casa automobilistica e di giochi per bambini.
In casa, la coppia aveva distribuito lo stupefacente in nascondigli ricavati negli spazi della vita quotidiana. Oltre a quelli nel freezer e nel sottoscala, in un cassetto sono stati trovati più di 700 euro in contanti.
Tutto è cominciato da un’auto a noleggio
L’indagine è partita dall’osservazione di un’utilitaria a noleggio che, apparentemente senza una meta precisa, si spostava tra i comuni del frusinate seguendo un itinerario che ha insospettito gli investigatori. Gli agenti della VII sezione della Squadra mobile della Questura di Roma, coadiuvati dalla Squadra mobile di Frosinone, ne hanno seguito gli spostamenti.
Da quel tragitto anomalo sono risaliti a una coppia ciociara, domiciliata ad Alatri. Le prime tracce sono emerse dall’abitacolo della vettura, dove sono stati ritrovati alcune centinaia di euro in contanti e due cellulari “operativi”, verosimilmente usati per gestire il contatto diretto con la clientela durante lo smistamento.
Da quel tassello gli investigatori sono arrivati alla base logistica della coppia, rivelatasi il baricentro dell’attività illecita.
Il bilancio finale è di oltre 16 chili tra cocaina e hashish e più di 700 euro in contanti. L’uomo, 53 anni, e la donna, 34, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.