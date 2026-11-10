Appalti e camorra, 13 arresti: in carcere il presidente di Soresa

AGI - Appalti e sanità: blitz contro il clan Veneruso. La Guardia di Finanza e il Nucleo investigativo della Capitaneria di porto di Napoli hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 13 indagati, 9 dei quali ora in carcere e 4 ai domiciliari, che devono rispondere a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, tentata estorsione aggravata, nonché emissione di fatture per operazioni inesistenti. Alcuni di questi reati sono stati realizzati con metodo mafioso, avvalendosi della forza di intimidazione del clan Veneruso o comunque per agevolare la cosca che è radicata nei territori di Volla, Casalnuovo e nell'area orientale di Napoli, in particolare a Ponticelli.
Dalle indagini è emerso un meccanismo di false fatturazioni destinato a creare fondi occulti, funzionale a rapporti tra la cosca e pubblici funzionari e imprenditori del settore ambientale e sanitario. Il focus dell'inchiesta è su appalti e affidamenti pubblici: del Comune di Volla, nella gestione dei rifiuti, della manutenzione del verde pubblico, della sicurezza sul lavoro e anche per la riscossione dei tributi locali; del Comune di Casoria, nei servizi ambientali; del Comune di Somma Vesuviana, nella gestione dei rifiuti urbani, nell'ambito della quale sono emersi i condizionamenti degli atti di gara e nella valutazione delle offerte; e infine, del Comune di Cercola, in un episodio di istigazione alla corruzione per l'affidamento del servizio di conferimento, smaltimento e recupero della frazione umida dei rifiuti urbani. Nel settore sanitario regionale, sono emersi accordi illeciti per favorire le imprese nell'ambito di una gara per il noleggio delle barelle e l'affidamento di servizi. Alcuni indagati devono rispondere anche di due episodi di tentata estorsione aggravata. Il gip ha disposto il sequestro preventivo delle quote societarie dell'azienda di una società con sede a Volla. Per altri indagati sono stati disposti inviti a comparire per l'interrogatorio preventivo. Il gip ha anche emesso un decreto di perquisizione.
Appalti, le misure cautelari e gli indagati
Nell'inchiesta della Guardia di Finanza e della Capitaneria di porto di Napoli, che ha portato a 13 misure cautelari, sono coinvolte figure di spicco del clan Veneruso, imprenditori, funzionari pubblici, politici e top manager della sanità campana. I provvedimenti emessi dal gip partenopeo, Emilio Minio, in un'ordinanza che l'AGI ha visionato, riguardano il reggente della cosca Mario Pagano, 60 anni, detto 'a cuppulella, e un altro elemento apicale, Mario Veneruso, 61 anni; Mario Langella, 70 anni, l'imprenditore di Volla cui è stata sequestrata la srl; Tommaso Casillo, presidente del Consiglio di amministrazione di Soresa spa, centrale regionale dell'acquisto nell'ambito sanitario. Tutti e sei sono ora in carcere.
Gli interrogatori preventivi
Tra i 18 indagati cui sono stati notificati gli inviti a comparire per l'interrogatorio preventivo, il dg dell'Asl Napoli 3 Giuseppe Russo; due consiglieri comunali di Volla, Ivan Aprea e Gianluca Pipolo; il sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo; l'ex deputata Teresa Manzo; il commissario coordinatore del Centro Unico di Servizi per le Società Cooperative (Cus), Dario Vicedomini. L'indagine ha ricostruito un articolato sistema di rapporti opachi tra i Veneruso, imprenditori, amministratori locali, funzionari pubblici ed esponenti di organismi regionali, attraverso il quale sono stati condizionati l'affidamento e la gestione di appalti pubblici, principalmente nei settori dei servizi ambientali, della sanità e della riscossione dei tributi.
Il sistema corruttivo
Al centro delle indagini il boss Vincenzo Pagano e gli imprenditori Mario e Marco Langella, e il rapporto di reciproca convenienza tra il clan e gli imprenditori vollesi, fondato sulla capacità di influenza dell'organizzazione criminale e sulla destinazione di risorse economiche al suo sostentamento. Emerso così un diffuso sistema corruttivo, attraverso il quale gli imprenditori hanno consolidato rapporti con amministratori, funzionari pubblici e intermediari, ottenendo trattamenti di favore nell'affidamento dei servizi, nella gestione delle gare e nell'accelerazione dei pagamenti. Gli accordi si sono sviluppati attraverso consegne di denaro contante, promesse di assunzioni e regali, secondo uno schema ben conosciuto agli inquirenti.
Gli appalti nel Comune di Volla
Per quanto riguarda il Comune di Volla, che è al centro dell'indagine, i pm della Direzione distrettuale antimafia partenopea (Henry John Woodcock, Francesca Paola Colonna Romano con l'aggiunto Sergio Ferrigno) hanno ricostruito casi di corruzione per appalti legati alla raccolta dei rifiuti, alla manutenzione del verde pubblico, alla sicurezza sul lavoro e alla riscossione dei tributi. Coinvolto il primo cittadino Di Costanzo, destinatario dell'invito a comparire per l'interrogatorio preventivo per i suoi rapporti con i Langella.
Le gare a Casoria e Somma Vesuviana
Per il Comune di Casoria, nella lente della magistratura l'affidamento del servizio di lavaggio degli automezzi per la raccolta dei rifiuti. Nel Comune di Somma Vesuviana, ricostruiti accordi corruttivi per favorire la Langella Mario srl nell'aggiudicazione della gara quinquennale per la gestione dei rifiuti urbani, del valore di circa 29,6 milioni di euro. In questa procedura è coinvolto Casillo, che per i pm è intervenuto nella valutazione delle offerte per favorire il gruppo imprenditoriale.
Il caso Cercola e la sanità campana
Nel Comune di Cercola, un episodio di istigazione alla corruzione legato alla procedura di affidamento del servizio di conferimento, smaltimento e recupero della frazione umida dei rifiuti urbani. Un distinto filone investigativo riguarda la gara da circa 23,8 milioni di euro gestita da Soresa per il noleggio di barelle destinate alle strutture sanitarie campane. Le indagini hanno documentato accordi corruttivi tra gli imprenditori Mario e Marco Langella, Casillo e alcuni intermediari. Sono emerse vicende corruttive anche nei rapporti con il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, destinatario dell'invito a comparire per l'interrogatorio preventivo per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, nell'ambito dell'affidamento di servizi nel settore sanitario.
Le cooperative e gli ex detenuti
Le indagini hanno interessato, infine, il Centro Unico di Servizi per le Società Cooperative, per l'inserimento lavorativo di ex detenuti e disoccupati, facendo emergere rapporti corruttivi, interferenze politico-istituzionali e un utilizzo illecito delle risorse delle cooperative che coinvolgono Teresa Manzo, deputata nella XVIII Legislatura, destinataria dell'invito a comparire per l'interrogatorio preventivo per corruzione per l'esercizio della funzione.