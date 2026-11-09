Procura di Roma, allarme per gli attacchi hacker

AGI - Dagli ambienti della procura di Roma il quadro che trapela è di forte preoccupazione. Non soltanto per la frequenza degli episodi, ma soprattutto per la loro gravità, visto che non passa giorno senza che arrivi una nuova segnalazione, una minaccia o una rivendicazione da parte degli hacker. E ciò che emerge pubblicamente sarebbe soltanto una parte di un fenomeno ben più esteso, che sta imponendo alla magistratura e alla Polizia Postale una mole di lavoro sempre più imponente. Infatti, esiste un fronte investigativo che si allarga di giorno in giorno, mentre gli inquirenti cercano di comprendere se dietro la moltiplicazione degli attacchi si nasconda una regia occulta.
È in questo contesto che al pubblico ministero Giulia Guccione è stato assegnato un fascicolo relativo alla sequenza di episodi registrati negli ultimi giorni, compreso l'ultimo attacco di questa mattina. Ma l'attività della Procura di Roma era già cominciata. Esisteva infatti un precedente procedimento, dal quale dovrà essere stralciata la posizione riguardante il procuratore capo Francesco Lo Voi, destinata alla procura di Perugia per ragioni di competenza. Il lavoro degli investigatori procede su più livelli. Da una parte occorre gestire il flusso continuo di segnalazioni e rivendicazioni, dall'altra verificare la consistenza delle minacce, individuare gli eventuali responsabili e stabilire se esistano collegamenti tra episodi apparentemente distinti.
Procura: riservatezza sulle segnalazioni
Secondo quanto filtra dagli ambienti della Procura di Roma, alcune vicende sarebbero di una gravità tale da aver suggerito la massima riservatezza. Non si tratta, dunque, soltanto degli allarmi e degli attacchi di cui si è avuta notizia, ma di un insieme molto più ampio di segnalazioni che magistrati e investigatori sono chiamati a esaminare quotidianamente. Una pressione investigativa che impone di distinguere le rivendicazioni attendibili da quelle prive di riscontri, le minacce concrete dai tentativi di procurare allarme e gli episodi isolati dalle eventuali azioni coordinate. Ogni nuova segnalazione può richiedere accertamenti autonomi, ma deve essere valutata anche alla luce delle informazioni già raccolte.
La verifica degli attacchi e delle minacce
È questo continuo lavoro di verifica, comparazione e ricostruzione a impegnare gli uffici giudiziari e gli specialisti della Polizia Postale. La preoccupazione, intanto, non riguarda soltanto ciò che è già accaduto. Riguarda soprattutto la difficoltà di individuare tempestivamente chi si nasconda dietro attacchi e minacce che possono essere rivendicati da soggetti diversi, utilizzando strumenti capaci di ostacolarne l'identificazione. La Procura di Roma sta cercando di dare una risposta proprio a questo interrogativo: capire se la molteplicità degli episodi sia il risultato di iniziative indipendenti oppure il segnale di una strategia più ampia.