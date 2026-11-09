Caccia a pirata che in monopattino ha ucciso il fisico italiano
Caccia al pirata che in monopattino ha ucciso il fisico italiano Cervellati. Strage di pedoni in una settimana
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Caccia al pirata che in monopattino ha ucciso il fisico italiano Cervellati. Strage di pedoni in una settimana

Negli ultimi 7 giorni 14 vittime. Molti incidenti avvenuti con l'oscurità
roma traffico vigili urbani polizia municipale (agf)
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AGI - Vanno avanti le indagini della polizia locale di Roma Capitale per rintracciare il pirata della strada che, con un monopattino, ha travolto e ucciso il fisico Roberto Cervellati mentre camminava lungo la pista ciclabile di viale Angelico, a Roma. L'uomo alla guida del mezzo è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso.

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Cervellati, 92 anni, tra i massimi esperti italiani e internazionali di Antartide, è morto al policlinico Agostino Gemelli dove era stato ricoverato dopo l'incidente. Cervellati, investito venerdì, è morto il giorno successivo. La polizia locale ha visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare il mezzo, ma anche la presenza di eventuali testimoni.

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In relazione all'episodio la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Asaps, 14 pedoni morti in una settimana

Sono 367 i pedoni investiti e uccisi da inizio anno in Italia: 241 maschi e 126 femmine, di cui ben 182 - poco meno della metà del totale - ultra65enni. I decessi sono stati 14 solo nell'ultima settimana, "una vera strage con le giornate più corte e molti sinistri avvenuti con l'oscurità". È quanto emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Pedoni Asaps-Sapidata, secondo cui gli investimenti mortali avvenuti sulle strisce - sempre dall'1 gennaio - sono stati 162 su 367, il 44,1% del totale. Trentuno gli episodi di pirateria stradale (l'8,4% del totale), con il conducente fuggito lasciando a terra il pedone, senza prestare soccorso: l'ultimo a Roma, con il 92enne fisico Roberto Cervellati falciato sulla pista ciclabile di viale Angelico, a Roma, da un monopattino.

Nel dettaglio, i pedoni morti sono stati 47 a gennaio, 30 a febbraio, 40 a marzo, 27 ad aprile, 32 a maggio, 33 a giugno, 28 a luglio, 31 ad agosto, 44 a settembre, 40 a ottobre, 15 a novembre in appena 8 giorni. Nei primi dieci mesi rispetto allo stesso arco di tempo dell'anno scorso si registra un aumento del 3,5% di decessi (352 nel 2026 e 340 nel 2025). Quest'anno la regione con il maggior numero di pedoni morti è sin qui la Lombardia (55 decessi, di cui 8 a Milano: seguono Veneto (41), Campania (34), Lazio (34, di cui a 17 Roma), Piemonte (30), Toscana (30), Emilia Romagna (26), Sicilia (21), Puglia (20), Liguria (20), Sardegna (10), Friuli Venezia Giulia (9), Calabria (8), Abruzzo (8), Trentino Alto Adige (7), Marche (6), Umbria (5), Val d'Aosta (2), Molise (1) e Basilicata (0).

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