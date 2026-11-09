Napoli: crolla un balcone, precipita nel vuoto e muore sul colpo

AGI - Una tragedia si è consumata nella giornata di oggi a Napoli, dove il crollo improvviso del solaio di un balcone ha provocato una vittima. L'episodio si è verificato in via Matteo Renato Imbriani, arteria del quartiere Materdei,.
Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, la persona si trovava sul balcone al momento del cedimento strutturale della soletta. Il crollo repentino non ha lasciato scampo alla vittima, che è precipitata dal terrazzo ed è deceduta sul colpo a causa del violento impatto al suolo.
L'intervento delle forze dell'ordine e i soccorsi
Scattato immediatamente l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di stato unitamente ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco. I soccorritori giunti sul luogo dell'incidente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.
L'area interessata dal cedimento è stata prontamente delimitata e messa in sicurezza dai pompieri per scongiurare il pericolo di ulteriori crolli di calcinacci o parti dell'edificio.
Indagini in corso
La persona deceduta è ancora in fase di identificazione formale da parte degli inquirenti.