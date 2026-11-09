Mafia: mercato Ballarò chiuso a Palermo per il funerale del boss

AGI – Quanto sia difficile da estirpare la mafia in Sicilia lo si vede spesso da episodi di cronaca: non si tratta di un omicidio né di un attentato clamoroso, ma di qualcosa di più profondo e significativo: la dimostrazione di quanto sia ancora radicata in moltissime persone la ‘fedeltà’ ai valori e ai simboli di Cosa nostra nella popolazione.
Oggi a Palermo il popolare mercato nel quartiere di Ballarò è rimasto chiuso, come nei film, per rendere onore a un boss deceduto nei giorni scorsi per una malattia, di cui si tenevano i funerali. Al mercato di piazza del Carmine alcuni commercianti hanno abbassato le saracinesche in segno di rispetto per il corteo funebre che ha attraversato via Maqueda accompagnato da motorini, fuochi d'artificio e mortaretti. Turisti sconcertati da queste scene, l'omaggio a un condannato a 12 anni di carcere per il tentato omicidio del gambiano Yusupha Susso, cui il pregiudicato aveva sparato in testa in piena via Maqueda nell'aprile del 2016 dopo una lite. Altri 13 anni, invece, li avrebbe dovuti scontare per le estorsioni ai negozi gestiti dagli stranieri sempre in via Maqueda. Rubino era agli arresti domiciliari perché da tempo colpito da una malattia.
Le proteste dei residenti
I residenti protestano: "È evidente ormai che siamo abbandonati davanti alla prova di forza di chi crede ancora di comandare qui, mentre nessuno ha controllato né impedito che si svolgesse una cosa indegna".
Le iniziative nel quartiere dopo la morte
Alcuni 'influencer' su TikTok, alla notizia della morte dell'uomo, avevano deciso di non fare dirette per due giorni "in segno di rispetto alla famiglia". Poi erano arrivate l'indicazione di tenere chiuso il mercato oggi e la colletta per comprare i fuochi d'artificio. Resta la ferita nel quartiere, una parte del quale, tra mille insidie, da sempre cerca il riscatto.
L'intervento del sindaco
Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il quale sottolinea che il corteo funebre "è stato prontamente segnalato dal presidio della Polizia municipale presente ai Quattro Canti, consentendo di intervenire per impedirne il proseguimento in quella direzione. Un intervento che ha evitato che si ripetessero scene ancora più gravi e indecorose, come purtroppo già accaduto in occasione di altri funerali in passato".
La richiesta di chiarimenti alle istituzioni
"Quanto accaduto questa mattina tra via Maqueda e il mercato di Ballarò, nel corso del funerale di un pregiudicato, merita un chiarimento e un intervento immediato delle istituzioni – ha dichiarato il sindaco – il diritto di dare l'ultimo saluto a una persona scomparsa è un aspetto che nessuno mette in discussione. Ma il cordoglio non può trasformarsi in una manifestazione che compromette la tranquillità dei residenti e condiziona le attività commerciali. Palermo non può accettare che intere strade e pezzi di città diventino teatro di comportamenti che alimentano nei cittadini la percezione di non essere tutelati e di non poter vivere liberamente i propri quartieri".