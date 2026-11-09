Attacco hacker alla Direzione investigativa antimafia, verifiche

AGI - Presunto attacco hacker ai danni della Direzione investigativa antimafia. Sui social sono stati rilanciati screenshot della homepage del sito della Dia, cui un anonimo hacker sostiene di aver esfiltrato 220 MB di dati riservati chiedendo un 'riscatto' in criptovalute. Al momento nessuna conferma ufficiale, la Polizia postale e per la sicurezza cibernetica è al lavoro per verificare la circostanza.
Il data leak riguarderebbe – secondo la 'rivendicazione' - oltre 300 file di archivio con informazioni su gruppi della criminalità organizzata attivi in diversi Paesi, atti di indagine e analisi Europol, statistiche e report, dati del personale.
L’hacker li metterebbe in vendita sul darkweb, solo a 'utenti seri', chiedendo di essere pagato in Bitcoin o Monero, due criptovalute, molto difficili da tracciare.
Hacker e guerra ibrida al centro del G7 a Parigi
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato in tarda mattinata a Parigi per partecipare alla riunione ministeriale del G7. Al centro dei colloqui ci sarà (insieme ai dossier sulle crisi internazionali) anche il tema dell’escalation della guerra ibrida che ha preso di mira l’Europa, una questione sollecitata dal titolare della Farnesina, lui stesso vittima di un attacco hacker nei giorni scorsi.
Crosetto: "Siamo di fronte a una sfida epocale"
Per il ministro Guido Crosetto la lotta contro gli hacker rappresenta una “sfida epocale” e dunque necessita di una risposta unita da parte di tutte le istituzioni.
“La fase che viviamo non è ordinaria, non è paragonabile a nessun altro periodo passato, perché le nuove tecnologie accelerano anche i problemi. Tutti i poteri dello Stato dovrebbero deporre l’ascia di guerra, chiudersi in una stanza e decidere insieme una strategia per sopravvivere”, spiega il ministro della Difesa in un’intervista al Corriere della Sera.
Dark web: cos'è e come vengono venduti i nostri dati
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“Il problema di queste nuove guerre e forme di terrorismo è che per fare male a un’azienda, a una comunità, a una nazione, basta un ragazzo che vive a migliaia di chilometri. Può bloccare frigoriferi che conservano il sangue o far saltare il sistema elettrico di un ospedale. Poi ci sono gli Stati, che hanno risorse ancor più sofisticate”. Gli attacchi hacker possono mettere a rischio non solo i trasporti ma anche la salute dei cittadini.
“In questi anni sono stati rubati migliaia di dati anche sanitari in tutto il mondo, conservati in attesa di essere decriptati un giorno con il quantum computer. Non tutti hanno capito quanto un attacco cyber possa farci male e quanto sia fondamentale per il futuro la guerra cognitiva”, spiega ancora Crosetto.