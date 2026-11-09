Clown di 'It' semina il terrore nel Trevigiano: è giallo

AGI - Una foto inquietante e una polemica che sta agitando Tarzo, piccolo comune tra Conegliano e Vittorio Veneto, nel Trevigiano. L'immagine ritrae un clown, anzi "IL" clown per eccellenza: quello del celebre film e libro di Stephen King "It", di notte, al buio, con tanto di palloncini in mano, piazzato immobile in mezzo alla strada a bloccare un'auto che stava arrivando.
A trovarsi il pagliaccio davanti nei giorni a cavallo dello scorso Halloween è stata la famiglia Pascon che proprio in quel momento stava rientrando a casa da un viaggio in Germania. Alex Pascon ha allora tirato fuori dalla tasca il telefonino, ha scattato una foto, pubblicata sul gruppo Facebook del paese, e ha avvertito i carabinieri.
La foto virale e lo scontro con il sindaco
Ma il fatto resta tutt'altro che una semplice segnalazione. La foto diventa "virale" tra i residenti, finisce in tutte le chat di quartiere fino ad arrivare al sindaco, Gianangelo Bof, che ritiene pero' che sia stata generata con l'intelligenza artificiale e che ora minaccia una denuncia per procurato allarme.
Nessuna querela è stata al momento depositata ma tanto è bastato per spingere la famiglia a nominare un legale per difendere la propria reputazione.
L'angolo cieco, la seconda chiamata e i palloncini
Purtroppo ai carabinieri non è sufficiente una rapida verifica alle telecamere di videosorveglianza perchè l'incrocio dove sarebbe apparso il clown è in un "angolo cieco" e non controllato.
Ad infittire il mistero c'è poi anche la segnalazione di un'altra famiglia che (senza postare foto online) ha chiamato i carabinieri segnalando la presenza dello stesso clown pochi giorni dopo il primo avvistamento. Inoltre, lo stesso Alex Pascon avrebbe anche trovato alcuni palloncini abbandonati vicino alla sua abitazione.
La difesa legale
"Ho chiesto che sia eseguita una perizia tecnica — ha spiegato l'avvocato Francesco Liguori all'AGI — non siamo di fronte ad un gruppo di hacker professionisti e immagino si potrebbe chiarire l'autenticità della foto molto rapidamente. In compenso so che i carabinieri stanno facendo dei test e in varie fasce orarie provano a fare foto in quell'incrocio per capire se la foto sia originale. Una vicenda tragicomica. Basterebbe trattenere il telefonino dei miei assistiti per chiarire tutto facilmente senza perdere tempo, nè sprecare risorse".