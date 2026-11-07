Padova: auto si ribalta sull'A13, due morti

AGI - Due persone sono morte a seguito di un grave incidente avvenuto poco dopo le 2 di questa notte sul raccordo autostradale A13, nel tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale, in direzione Venezia. Per cause in corso di accertamento, la loro autovettura è uscita di strada, ribaltandosi nel campo adiacente alla carreggiata.
Intervento dei Vigili del fuoco di Padova
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Padova, che hanno operato per estrarre dalle lamiere i due occupanti del veicolo, affidandoli successivamente alle cure del personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di soccorso, per entrambi gli uomini non c'è stato nulla da fare. I due sono deceduti nell'impatto.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale ausiliario di Autostrade per la gestione della viabilità e gli accertamenti di competenza.
Le vittime sono due 40enni
Secondo quanto si apprende a perdere la vita sono due 40enni entrambi italiani, originari di Napoli e di Taranto. L'Alfa Romea a bordo della quale stavano viaggiando, dopo aver impattato contro il guard rail, è poi finita fuori strada in un fossato. L'auto viaggiava sulla A13 ed è uscita di strada all'altezza di Legnaro (Padova), percorrendo l'autostrada in direzione nord.