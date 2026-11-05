Ananas sulla pizza sì o no? 'La tradizione non sia una gabbia'
Ananas sulla pizza sì o no? "La tradizione non sia una gabbia"
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Ananas sulla pizza sì o no? "La tradizione non sia una gabbia"

Vincenzo Capuano e Francesco Martucci, i due esperti interpellati dall'AGI, sono d'accordo: "La pizza si evolve, chi la fa ha libertà assoluta"
Lucia Licciardi
Ananas sulla pizza sì o no? "La tradizione non sia una gabbia"
Foodcollection GesmbH / foodcollection via AFP
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AGI - Uno chef licenziato perché si rifiuta di mettere l' ananas sulla pizza? "Pensavo fosse una fake news o una operazione di marketing", ride Vincenzo Capuano, terza generazione di pizzaioli, riconosciuto come maestro della pizza contemporanea, locali in tutto il mondo compresi tre in Asia.

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E all'AGI spiega: "La tradizione non può essere una gabbia. La pizza si evolve, ed è questa la sua forza, ciò che l'ha resa il cibo più amato e riconosciuto nel mondo. A Singapore io ne faccio una con il king crab (il granchio reale, ndr), ingrediente principe della loro cucina".

Il rispetto per la tradizione e le materie prime

"Certo", aggiunge, "bisogna avere rispetto della pizza e delle materie prime. Ma l'incontro tra culture è fondamentale anche per portare avanti una tradizione. Il pizzaiolo è anche un esploratore del gusto e dei gusti. Se no, staremo ancora a mangiare solo margherite e marinare... al massimo sotto casa".

Martucci: libertà assoluta nella scelta degli ingredienti

"No comment", esordisce secco con l'AGI Francesco Martucci, campione del mondo e titolare della pluripremiata 'I Masanielli' a Caserta, "una notizia così non si può commentare".

"Per il pizzaiolo c'è libertà assoluta, ma anche per le aziende, di attingere a una materia prima", spiega, "e ogni materia prima può essere un ingrediente che entra in una pizza. Poi ognuno fa come meglio crede, è una scelta del pizzaiolo".

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