Il delfino Mimmo è ancora a Venezia (e in ottima salute)

AGI - A un anno dal suo primo avvistamento, il delfino Mimmo non ha nessuna intenzione di lasciare la laguna di Venezia e torna a mostrarsi in grandissima forma. "Ciao Nane, incontri ravvicinati dal vaporetto! Una giornata di festa impreziosita dall'improvviso saluto del nostro amico delfino. Che spettacolo!". Lo scrive sui suoi canali social il sindaco di Venezia Simone Venturini. Il delfino, ribattezzato "Mimmo" o in una versione più "veneziana" Nane (nomignolo affettuoso tipico del dialetto veneto) lo si vede nuotare accanto all'imbarcazione.
L'animale sembra ormai aver trovato casa stabile nella laguna veneziana visto che i primi avvistamenti risalgono a più di un anno fa.
Un recente studio del Dipartimento Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università di Padova ha infatti spiegato che "il delfino mangia e appare in buona salute.
A quanto pare, ha trovato nella Laguna di Venezia un luogo congeniale dove vivere, per quanto ciò possa apparire strano. Sembra che abbia ormai preso anche molto bene le misure con il notevole traffico del bacino di San Marco, dopo l'impatto con le eliche di un natante che lo scorso autunno gli aveva procurato delle ferite al fianco destro, ma che sono ormai completamente guarite".