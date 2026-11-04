Crans-Montana, la Svizzera pagherà le cure dei feriti italiani
Crans-Montana, spese mediche a carico della Svizzera. Meloni: "Grande soddisfazione"
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Crans-Montana, spese mediche a carico della Svizzera. Meloni: "Grande soddisfazione"

La decisione è stata confermata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che l’ha definita “un gesto di grande solidarietà”
Il locale Le Constellation di Crans Montana
Afp - Il locale Le Constellation di Crans Montana
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AGI -Le spese dei pazienti italiani ricoverati per le conseguenze del rogo al ‘Le Constellation’ saranno pagate dalla Svizzera. Lo comunica in una nota il governo elvetico.

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La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha definito la decisione elvetica “un gesto di grande solidarietà”. “Il ministro degli Esteri Ignazio Cassis mi ha comunicato che la Svizzera si farà carico delle spese per le cure sanitarie dei giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. È un gesto di grande solidarietà e vicinanza, che apprezziamo profondamente, come Governo e come popolo italiano”, scrive su X il capo della Farnesina.
“Di fronte a una tragedia che ha spezzato vite e segnato il futuro di tanti ragazzi innocenti, la solidarietà concreta e la collaborazione tra Paesi assumono un valore ancora più importante. Alla Svizzera e all’amico Cassis va il mio sincero ringraziamento”, aggiunge.

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Le parole di Meloni: "Felice di questa soluzione, nessun onere ricadrà sulle famiglie o sull’Italia"

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia, comunicatami dal Presidente Guy Parmelin, della rinuncia della Svizzera a chiedere il rimborso delle spese mediche dei feriti italiani della tragedia di Crans-Montana curati negli ospedali elvetici - ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - Sono felice di questa soluzione: nessun onere ricadrà sulle famiglie o sull’Italia”.

“Il mio pensiero va, ancora una volta, alle famiglie delle vittime e dei ragazzi feriti, che affrontano con straordinaria dignità e forza un dolore immenso - ha concluso - a loro rinnovo la più sincera vicinanza del Governo italiano, che continuerà a stare al loro fianco”.

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