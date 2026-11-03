Brescia, un 21enne uccide la madre a coltellate e si costituisce
Brescia, un 21enne uccide la madre a coltellate poi si consegna ai carabinieri 
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Brescia, un 21enne uccide la madre a coltellate poi si consegna ai carabinieri

L'omicidio è avvenuto nella notte a Chiari, nel Bresciano. Si indaga sul movente dell'omicidio
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AGI - Un 21enne ha ucciso a colpi di coltello la madre nella loro abitazione e poi è fuggito. E’ quanto avvenuto nel corso della notte appena trascorsa a Chiari, in provincia di Brescia. Una fuga di poche ore poi il ragazzo si è consegnato ai carabinieri di Cremona.

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiari e gli specialisti del nucleo investigativo. Sconosciuto, al momento, il movente.

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Chiari è un comune italiano di poco meno di 20mila abitanti nella pianura della bassa Bresciana occidentale, a ridosso del fiume Ogli.

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