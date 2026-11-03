Coppia morta intossicata nel Parmense, deceduta anche bimba di 7 mesi

AGI - È morta la bambina di sette mesi rimasta gravemente intossicata dal monossido di carbonio nell'abitazione di Mezzani, nel Parmense, dove venerdì scorso erano morti entrambi i genitori. La piccola, ricoverata dal 30 ottobre nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Maggiore di Parma, è deceduta questa mattina dopo giorni di lotta tra la vita e la morte e diversi trattamenti, anche in camera iperbarica.
La tragedia si era consumata nella notte tra giovedì e venerdì. A perdere la vita erano stati Birama Sall, 35 anni, e la moglie Rouba Ndaw, 32 anni, entrambi originari del Senegal. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'intossicazione ci sarebbe stato un braciere di una stufa a legna acceso per riscaldare gli ambienti, le cui esalazioni avrebbero saturato i locali, provocando la dispersione del gas letale.
L'allarme del figlio 14enne
A lanciare l'allarme sarebbe stato il figlio quattordicenne della coppia, dopo che uno zio, uscito in precedenza dall'abitazione, non era riuscito a mettersi in contatto con i genitori. All'arrivo dei soccorritori, per i due coniugi non c'era ormai più nulla da fare. La neonata era stata invece trasferita d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. Erano rimasti intossicati anche il quattordicenne e alcuni familiari, le cui condizioni non destavano preoccupazione e che sono stati successivamente dimessi.
Gli accertamenti sulla tragedia
La famiglia, da anni residente nel Parmense, si era trasferita da poco nell'abitazione teatro della tragedia. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con esattezza le circostanze dell'accaduto.