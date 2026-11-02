Trieste, rogo in un capannone in disuso al porto: due morti

AGI - Due persone, un uomo e una donna, sono morti nella notte appena trascorsa nell’incendio di un capannone in disuso nell’area del porto vecchio di Trieste. All’origine del dramma il crollo di un solaio. Sul posto sono intervenute, oltre a due squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia di Stato per fare luce sulla dinamica.
Secondo quanto reso noto dai Vigili del fuoco del comando di Trieste, sull’incendio del porto vecchio presso il magazzino 18, dove sono decedute due persone, sono intervenute 2 squadre, l’autoscala, l’autobotte e il funzionario di guardia. Dalla struttura di 3 piani uscivano dense colonne di fumo, indossati gli autorespiratori e trovato un varco per accedere al magazzino, i vigili del fuoco sono entrati al piano terra dove le fiamme avevano completamente avvolto un soppalco in legno che poco dopo è crollato.
#Trieste, incendio nella notte in un magazzino al Porto Vecchio: #vigilidelfuoco al lavoro con 2 squadre, durante le operazioni di spegnimento rinvenuti 2 corpi privi di vita. Esclusa la presenza di altre persone coinvolte, intervento concluso poco dopo l’alba con le operazioni di bonifica dell’area #2novembre— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 2, 2026
Il ritrovamento dei due corpi
Mentre una squadra ha iniziato le complesse operazioni di spegnimento gli altri soccorritori, aprendosi dei varchi con cesoie e altri attrezzi, hanno iniziato a ispezionare gli altri 2 piani della struttura rivenendo al primo piano 2 corpi ormai privi di vita - un uomo e una donna - rimasti presumibilmente intrappolati tra le fiamme e impossibilitati a trovare una via di fuga anche per il cedimento del solaio.
Bonifica e rifugio dei migranti della rotta balcanica
Spento il rogo è iniziata la bonifica delle parti andate a fuoco e lo smassamento del materiale che si trovava all’interno del piano terra del magazzino in cui spesso trovano rifugio migranti provenienti dalla rotta balcanica. Le operazioni dei Vigili del fuoco sono terminate alle ore 7.45. Sul posto sanitari del 118, Polizia e Carabinieri.