La Russia bombarda Kherson. Cremlino: 'Stop missioni umanitarie'

AGI - La Russia, come si temeva, dopo la fine della tregua a Oleshky ha ripreso gli attacchi contro la regione di Kherson. "Questa mattina, occupanti russi hanno attaccato un'auto con un drone nel quartiere di Korabelny" di Kherson, hanno reso noto le autorità locali in un comunicato. Una donna di 62 anni e un uomo di 73 anni sono rimasti feriti.
“La Russia ha sfruttato la tregua per rafforzare l’esercito”
L'esercito russo ha utilizzato il cessate il fuoco di Oleshky per rafforzare le sue posizioni nell'area. Lo ha rivelato l'emittente britannica SkyNews. Un suo giornalista, Stuart Ramsey, ha avuto accesso alle riprese effettuate da droni ucraini tra il 27 ottobre e ieri notte. E ha potuto accertare che prima, durante e dopo l'operazione umanitaria per portare aiuti alla popolazione e mettere in salvo 800 sfollati, i russi hanno utilizzato il corridoio umanitario per scopi militari.
Nei filmati si vedono le forze di Mosca portare mezzi pesanti a Oleshky e nei villaggi vicini, così come armi, munizioni, personale militare e cibo. I soldati sono andati di casa in casa a cercare nuove postazioni e hanno riconquistato posizioni che avevano perso in precedenza. Non solo. Hanno tentato di "coprire le loro tracce" portando via dall'obitorio dell'ospedale i corpi dei civili morti a causa dei bombardamenti e delle mine. I cadaveri sono stati messi in sacchi bianchi e caricati su un camion, sotto gli occhi di soldati russi.
Il Cremlino: "Nessuna missione umanitaria dopo Oleshky"
La Russia non ha alle viste nessuna nuova missione umanitaria come quella condotta la settimana scorsa a Oleshky, dove la tregua più lunga dall'inizio della guerra nel 2022 ha consentito la consegna di aiuti alla popolazione e il trasferimento di centinaia di persone. Lo ha chiarito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.
La commissaria russa per i diritti dell'infanzia Maria Lvova-Belova aveva suggerito che la Russia sarebbe stata pronta a prendere in considerazione altre missioni analoghe, qualora se ne fosse presentata la necessità. Ma il Cremlino è apparso di tutt'altro avviso. "Non ci sono piani per nuove iniziative come quella di Oleshky al momento", ha detto.
Melania Trump: "Missione a Oleshky è stata un successo"
Intanto, Melania Trump ha commentato con soddisfazione l'operazione umanitaria a Oleshky, che ha consentito di portare aiuti alla popolazione e mettere in salvo quasi 800 persone. "La missione è stata un successo, ha fornito aiuti cruciali alla regione e consentito il trasferimento di quasi 800 persone", ha scritto su X la moglie di Donald Trump, che si è spesa in prima persona per l'intesa tra Russia e Ucraina sul cessate il fuoco più lungo dall'inizio della guerra.
THE CEASEFIRE CONCLUDES The mission was a success, delivering critical aid to the region and enabling the evacuation of nearly 800 people. On behalf of America, I commend Russia and Ukraine for their leadership and cooperation surrounding the Oleshky ceasefire. I hope Oleshky serves as a foundation for lasting peace between both nations. The ceasefire began on October 27, 2026, and concluded on November 1, 2026, as planned.— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 1, 2026
"A nome dell’America, elogio la Russia e l’Ucraina per la loro leadership e cooperazione riguardo al cessate il fuoco di Oleshky. Spero che Oleshky serva da base per una pace duratura tra entrambe le nazioni", ha aggiunto.
"Nessun preparativo per il vertice Xi-Putin-Trump
Sul fronte dei negoziati non sono in corso preparativi precisi per l’incontro trilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin, l'americano Donald Trump e il cinese Xi Jinping al vertice Apec di Shenzhen, il 18 e 19 novembre. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov per poi precisare che il presidente americano e lo Zar “in qualche modo parleranno” in occasione del summit.
Tra Ucraina e Russia, la diplomazia cede ancora il passo alle bombe. Le forze russe hanno abbattuto 658 droni ucraini in 24 ore. Lo ha annunciato il ministero della Difesa. "La contraerea ha abbattuto 658 veicoli aerei senza pilota ad ala fissa", si legge in una nota.