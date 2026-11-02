Omicidio Pasolini: riaperto il caso dopo 50 anni 'Nuove prove'

AGI - La Procura di Roma ha aperto una nuova indagine sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, avvenuto all'Idroscalo di Ostia nella notte tra il primo e due novembre del 1975. Il fascicolo è stato affidato al pm Silvia Santucci.
"Non nascondo la mia emozione e soddisfazione per la decisione assunta dalla Procura di Roma di svolgere nuove indagini in merito all'omicidio di Pier Paolo Pasolini", ha commentato l'avvocato Stefano Maccioni, che ha presentato nelle scorse settimane l'esposto decisivo.
L'appello ai testimoni
"La nuova istanza presentata nel mese di novembre 2025 e poi integrata nel mese di maggio 2026 si basa su nuovi elementi raccolti da questa difesa", ha spiegato ancora l'avvocato Maccioni.
"Confidiamo che la Procura di Roma riesca finalmente, attraverso il pm Silvia Santucci, a fornire quelle risposte che da troppi anni stiamo cercando e nel contempo invitiamo tutte quelle persone che fino ad oggi hanno preferito tacere su ciò che sanno a farsi avanti e parlare!".