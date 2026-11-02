Oggi il rientro delle salme dei quattro militari italiani

AGI - Le salme dei militari Simone Ruggia e Claudio Marchesi, dell'Esercito italiano, e di Adriano Zecchillo e Laura Procacci, appartenenti al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, rientreranno oggi con un volo militare che atterrerà all'aeroporto di Roma Ciampino.
I militari, deceduti il 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina, nell'ambito della missione europea Eufor-Althea, erano a bordo di un elicottero Ch-47 Chinook precipitato nella zona di Brcko, al confine con la Serbia. A bordo c'erano 15 persone: oltre alle quattro vittime, c'erano undici persone rimaste ferite. Il velivolo era impegnato nella missione internazionale Eufor Althea e apparteneva al primo Reggimento Aviazione dell'Esercito "Antares" di Viterbo. Sono in corso le indagini per ricostruire gli ultimi istanti del volo e accertare le cause che hanno provocato lo schianto.
Meloni e Crosetto a Ciampino
Saranno il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il titolare della Difesa Guido Crosetto ad attendere all'aeroporto di Roma Ciampino l'arrivo delle salme. Con loro saranno presenti anche altre autorità di governo.
Pietro Bersaglia tra i feriti dello schianto
Tra i feriti c'è anche Pietro Bersaglia, militare originario di Ischia di Castro, nel Viterbese, è tra i feriti. La sorella di Pietro, Elisa, ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento per la vicinanza ricevuta dalla famiglia in queste ore difficili. "Voglio ringraziare la vita, che anche questa volta ha scelto di donarci la speranza e ha compiuto un nuovo, immenso miracolo per la nostra famiglia", ha scritto. Nel suo messaggio ha ricordato anche le quattro vittime, stringendosi alle loro famiglie, e rivolto un augurio di pronta guarigione agli altri feriti.
Proseguono le indagini sull'incidente
Per onorare la memoria del Tenente Commissario Zecchillo e della Sergente Procacci, presso la cappellina della Caserma "Luigi Pierantoni" in via Luigi Pierantoni 3, a Roma, è stato allestito uno spazio commemorativo.L'area è stata pensata per consentire a tutti coloro che lo desiderino di raccogliersi in un momento di preghiera, rendendo omaggio ai Caduti e manifestando la propria vicinanza alle famiglie, ai colleghi e a tutta la comunità del Corpo e alla Croce Rossa Italiana tutta.
La cappella e lo spazio commemorativo sono aperti alla cittadinanza, affinché chiunque possa testimoniare, con un gesto di presenza e di raccoglimento, il proprio rispetto e la propria riconoscenza per il sacrificio dei due caduti.
Meloni ringrazia l'influencer dei militari
"Grazie per quello che fai e per ciò che racconti con le tue immagini": lo ha scritto ieri su Instagram Giorgia Meloni ripostando il video che l'influencer Daniel Sorza, 'specializzato' nel rendere omaggio con le sue foto agli operatori delle forze dell'ordine e delle forze armate, ha dedicato alla sergente Procacci. Si tratta di un video, e del relativo fermo immagine fissato in una foto, della stessa Procacci durante l'ultima parata militare per il 2 Giugno. Uno scatto che Sorza ha portato al memoriale al Villaggio della Difesa.
La testimonianza di un altro ferito
Dall'ospedale di Tuzla, dove si trova ricoverato per le fratture riportate nell'impatto, il Tenente Colonnello medico Flavio Favari - terzo componente del team Medevac della CRI e unico sopravvissuto della squadra - ha affidato un breve pensiero sul drammatico momento dello schianto: "È un miracolo che io sia ancora vivo. Ricordo solo che è stata questione di un secondo, di un impatto violentissimo".
L'ufficiale medico ha voluto inoltre esprimere la propria profonda gratitudine ai rappresentanti della Consorella, la Croce Rossa della Bosnia-Erzegovina, e al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che si sono recati in ospedale per fargli visita, e al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, per la telefonata e la costante vicinanza dimostrata in queste ore.