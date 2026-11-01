Scontro tra auto nel Napoletano, un morto e caccia ai fuggitivi

AGI - Scontro mortale tra vetture nel Napoletano. Il fatto è accaduto a Massa di Somma. I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Veseri, dove una Range Rover e una Forda Ka si sono urtate violentemente.
In fuga dopo lo scontro
Morto sul colpo il conducente della Ka, Giovanni Costanzo, 55 anni. La convivente di 51 anni e il nipote di 3 anni sono rimasti lievemente feriti, e sono stati ricoverati all'Ospedale del Mare a Napoli, per essere medicati e dimessi. Le persone a bordo della Range Rover sono scappate.
Sono in corso indagini per rintracciarle. Il bambino di 3 anni era stato portato all'ospedale pediatrico Santobono, e non a quello del Mare come si era appreso in un primo momento, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 6 giorni.