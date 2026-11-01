Erba, uccide l'ex moglie e la lascia in piscina: arrestato

AGI - Non è stato un tragico incidente, ma un omicidio. A un mese dal ritrovamento di Patrizia Monteleone nella piscina di una villa a Erba, i Carabinieri hanno arrestato l'ex marito della donna, il 76enne Carmine Civitillo, portandolo in carcere con l'accusa di averla uccisa.
Il ritrovamento a fine settembre
La tragedia si era consumata il 27 settembre scorso nel Comasco. Quel giorno era stato lo stesso Civitillo a dare l'allarme, ma soltanto dopo aver fatto una prima telefonata al figlio. Quando i soccorsi sono arrivati nell'abitazione, per la donna non c'era ormai più nulla da fare.
Da quel momento gli uomini del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Como, coordinati dalla Procura, hanno iniziato a scavare nella vita familiare della coppia per ricostruire cosa fosse davvero accaduto a bordo piscina.
La disabilità
Patrizia Monteleone, affetta da disabilità, da qualche mese aveva ripreso a vivere nella casa dell'ex marito. Un nucleo familiare allargato e complesso: tra quelle stesse mura risiedevano infatti anche la figlia della coppia insieme al compagno. Gli accertamenti degli investigatori hanno infine chiuso il cerchio attorno al 76enne, facendo scattare l'ordinanza di custodia cautelare.