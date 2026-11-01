Positano, auto sbanda e resta in bilico sul precipizio: paura

AGI - Ha rischiato di trasformarsi in tragedia l'incidente che si è verificato lungo via Guglielmo Marconi a Positano. Stando a quanto si apprende, un giovane alla guida della propria autovettura avrebbe perso il controllo del mezzo. Il veicolo, dopo aver sbandato, è finito contro la ringhiera di protezione laterale che delimita la carreggiata, sfondandola. L'automobile è così miracolosamente rimasta in bilico sul precipizio, evitando per un soffio la caduta nel vuoto sui sottostanti scogli della Costiera Amalfitana.
Le operazioni di recupero
Il conducente, apparso ai soccorritori sotto shock, è riuscito a uscire dall'abitacolo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, provenienti dal distaccamento di Maiori, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'area e per recuperare il veicolo, operazione che ha richiesto anche l'utilizzo di un'autogru. Spetta ora alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.