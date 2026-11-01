Positano, auto sbanda e resta in bilico sul precipizio: paura
Positano, sfonda la ringhiera e resta in bilico sul precipizio: auto evita il vuoto per un soffio
Home>Cronaca

Positano, sfonda la ringhiera e resta in bilico sul precipizio: auto evita il vuoto per un soffio

Paura in costiera: un giovane perde il controllo del mezzo e rischia di finire sugli scogli. Salvo il conducente, intervento dei Vigili del Fuoco con un'autogru
Positano, auto in bilico sul precipizio
Positano, auto in bilico sul precipizio
positano
di lettura

AGI - Ha rischiato di trasformarsi in tragedia l'incidente che si è verificato lungo via Guglielmo Marconi a Positano. Stando a quanto si apprende, un giovane alla guida della propria autovettura avrebbe perso il controllo del mezzo. Il veicolo, dopo aver sbandato, è finito contro la ringhiera di protezione laterale che delimita la carreggiata, sfondandola. L'automobile è così miracolosamente rimasta in bilico sul precipizio, evitando per un soffio la caduta nel vuoto sui sottostanti scogli della Costiera Amalfitana.

ADV

Le operazioni di recupero

ADV

Il conducente, apparso ai soccorritori sotto shock, è riuscito a uscire dall'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, provenienti dal distaccamento di Maiori, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'area e per recuperare il veicolo, operazione che ha richiesto anche l'utilizzo di un'autogru. Spetta ora alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

750x1000
750x1000
ADV