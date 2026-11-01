Arezzo, omicidio a Halloween: 61enne trovato morto a San Zeno

AGI - Un delitto brutale insanguina la notte di Halloween nell'Aretino. Come riporta Il Corriere di Abruzzo, il corpo senza vita di Luciano Buonfiglio, 61 anni, è stato scoperto all'interno del piazzale di un ristorante nella zona industriale di San Zeno.
L'uomo è stato trovato disteso a terra, con la testa fracessata a poca distanza dalla propria auto in sosta.
L'allarme nella notte
L'allarme è scattato tempestivamente, facendo confluire sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne. L'ipotesi prevalente è che il fatto di sangue si sia consumato esattamente nello stesso luogo del ritrovamento.
La Polizia Scientifica ha setacciato palmo a palmo l'intera area del parcheggio alla ricerca di tracce, impronte ed elementi utili a ricostruire la dinamica e le ultime ore della vittima. Verso le ore 4:00, ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo per i successivi accertamenti autoptici.
Chi era la vittima
Originario di Milano ma da tempo residente nella frazione di Manciano, a Castiglion Fiorentino, Buonfiglio lavorava come consulente ed era padre di tre figli. In passato si era distinto per il suo impegno civico e locale, figurando tra i volti chiave della battaglia dei cittadini contro la realizzazione della centrale a biomasse nella zona.
La notizia dell'omicidio ha destato profondo sconcerto e commozione tra le comunità di Arezzo e Castiglion Fiorentino. Sulle indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Arezzo, le forze dell'ordine mantengono il massimo riserbo investigativo mentre proseguono gli accertamenti a ritmo battente per risalire all'identità dell'assassino.