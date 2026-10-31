Addio a nonna Silvi, regina social della cucina di una volta

AGI - Dal suo forno a Montespersoli, dove conquistava il paese con pane e crostate, alla cucina per l'emiro del Qatar. Passando attraverso le 'ospitate' di altri food influencer, Masterchef e i libri di ricette. Silvana Bini, conosciuta in tutto il mondo come Nonna Silvi, era diventata una star del web nel 2022, quando il nipote Gabriele aveva cominciato a postare le sue videoricette nelle principali piattaforme social, ed è morta a 85 anni nella sua casa fiorentina.
A darne notizia, proprio il nipote che gestiva i suoi profili social da numeri da record: 4,3 milioni di follower su Instragram, 2,1 mln su TikTok e oltre un milione su Facebook.
Semplicemente nonna
"In questo periodo non avete più visto i nostri video. Il motivo è una malattia fulminante che, in soli venti giorni, si è portata via Nonna Silvi. Per molti di voi era Nonna Silvi. Per me, semplicemente, nonna. Ci ha lasciati circondata dall'amore della sua famiglia, con i figli e i nipoti accanto, fino all'ultimo respiro. È rimasta lucida fino alla fine. Anche in quei momenti continuava a parlare con noi, a chiedere cosa ci fosse da fare e come andasse il lavoro. Come aveva sempre fatto: con il pensiero rivolto alla sua famiglia e alle cose che avevamo costruito insieme. Una donna unica, di una forza rara, che alla famiglia ha donato ogni singolo pezzetto di energia che aveva in corpo.
Con nonna avevamo un sogno e degli obiettivi ben chiari. L'azienda resterà chiusa per due giorni di lutto. Poi ripartiremo, più determinati di prima, portando con noi tutto quello che ci ha insegnato. Con nonna che ci guarda da lassù, faremo di tutto perché il sogno che avevamo insieme continui a vivere. Buon viaggio, Nonna. Insegna a fare i dolci anche lassu'", il ricordo di Gabriele.
Il pubblico, Nonna Silvi, l'aveva conquistato non solo a suon di ricette di famiglia, dai biscotti toscani e le torte 'facili facili' come il ciambellone, ai piatti delle tradizioni regionali italiane che rivisitava con ironia, ma anche per la verve e la simpatia con cui dialogava con il nipote o raccontava pezzi della sua vita.
Era dal 2006 che si occupava dei prodotti dolci e salati del forno aperto dal figlio Marco, ma era stato il telefonino del nipote a farla entrare nelle case non solo degli italiani.
Nel novembre 2023, De Agostini ha pubblicato il suo libro 'Le ricette di una vita', il primo, cui seguirà 'Nonnas italianische Kche'. L'anno dopo, crea la Nonna Silvi srl e le arriva l'invito a Doha a cucinare per la famiglia Al-Thani, per la quale farà lasagne e brasato. L'anno scorso, i suoi contenuti virali le hanno valso il premio creator dell'anno ai TikTok Award. Forbes Italia, inoltre, l'aveva premiata nella categoria Food per il Top creator awards 2026.