Milano: progettava attentato alla sinagoga, arrestato un 22enne

AGI - Progettava un attentato a una sinagoga o in luoghi di preghiera islamica in provincia di Milano: è l'accusa per un ragazzo di 22 anni arrestato dai carabinieri del Ros per il reato di 'addestramento ad attività con finalità di terrorismo.
"Voleva colpire sinagoga e moschee"
Il giovane della provincia di Milano, secondo chi indaga, sarebbe stato "intenzionato ad eseguire un attentato in una sinagoga ebraica e in un luogo di preghiera islamica dell'hinterland milanese, dopo aver pianificato nei minimi dettagli le modalità di confezionamento di ordigni esplosivi e la modifica di armi da sparo".
L'indagine a Milano
I carabinieri spiegano che "l'analisi dei devices del ventiduenne ha consentito di documentare, con profili di significativa gravità indiziaria, l'attività dell'indagato nel costante auto addestramento con finalità terroristiche, nel reperimento di sostanze chimiche atte a confezionare ordigni, nonché nella divulgazione e condivisione di materiale di propaganda e istigazione a delinquere con contenuti suprematisti, accelerazionisti, negazionisti della shoah e xenofobi".
Tra questi i proclami ideologici con denominazione di "testamento" oltre a scritti e pensieri di Anders Breivik, terrorista autore delle stragi in Oslo e Utoya nel 2011.