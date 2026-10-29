L'aeroporto Capodichino chiude per un mese. Da dove partire

AGI - L'aeroporto di Napoli-Capodichino resterà chiuso dal primo al 30 novembre prossimo per lavori di riqualificazione della pista di volo. Nel mese di stop, alcuni voli saranno trasferiti all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, dove sono stati potenziati anche i collegamenti in autobus per agevolare gli spostamenti dei passeggeri.
Quelli che interessano lo scalo di Capodichino sono interventi programmati "radicali", spiega la società di gestione Gesac, che saranno avviati "in conformità con le rigorose normative di settore e in linea con l'impegno prioritario di Gesac per garantire i massimi standard di sicurezza". Si tratta di un investimento di 30 milioni di euro.
Gli interventi
Per limitare i disagi per gli utenti, i lavori sono stati programmati in un periodo storicamente caratterizzato dal minore traffico aereo e saranno svolti, senza soluzione di continuità, per 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 da Adr infrastrutture, che si è aggiudicata la procedura di gara.
Gli interventi, che vedranno impegnate circa 500 persone su una superficie complessiva di 250mila metri quadrati, prevedono la rimozione degli strati esistenti della pavimentazione e il rifacimento della struttura della pista, con l'impiego di nuovi materiali, tra cui bitumi speciali ad alte prestazioni, per garantirne una maggiore resistenza e durabilità nel tempo.
Parte del materiale proveniente dalle demolizioni sarà temporaneamente riutilizzata per realizzare barriere antirumore, con funzione di schermatura acustica delle aree interessate dai lavori. Inoltre, saranno rifatti e ammodernati gli impianti 'aiuti visivi luminosi' (Avl), cioè i sistemi di illuminazione e segnalazione luminosa della pista e dei raccordi, fondamentali per guidare gli aeromobili durante le operazioni di decollo, atterraggio e rullaggio, anche in condizioni di scarsa visibilità.
Le rotte da Salerno
Durante il prossimo mese, da Salerno, ci saranno collegamenti verso 15 destinazioni nazionali e internazionali. In particolare, 6 destinazioni nazionali (Bergamo, Milano Malpensa, Milano Linate, Genova, Torino e Trieste) e 9 internazionali (Amsterdam, Barcellona, Casablanca, Dubai, Dusseldorf, Madrid, Parigi, Sharm el-Sheikh e Stoccarda).
Per gestire il traffico aggiuntivo saranno operativi entrambi i terminal aeroportuali, quello di aviazione commerciale e quello di aviazione generale, inaugurato nel luglio scorso, che sarà dedicato ai voli commerciali verso le destinazioni extra-Schengen di Casablanca, Dubai e Sharm el-Sheikh, oltre al collegamento con Madrid, utilizzato da numerosi passeggeri in proseguimento verso il Sud America.
Per raggiungere l'aeroporto salernitano da Napoli, Gesac ha attivato, in collaborazione con Busitalia Campania, otto corse giornaliere per ciascuna direzione tra lo scalo e piazza Garibaldi nel capoluogo di regione. Il biglietto costa 12 euro a tratta e si può acquistare a bordo con pagamento elettronico. Sono state aumentate anche le corse tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria di Salerno, mentre restano confermati i collegamenti con Potenza, Eboli, Battipaglia e la Costiera amalfitana.