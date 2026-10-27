Movimento 17 ottobre, Siher tace dal gip: 'Va liberato'
Movimento 17 ottobre, Siher tace dal gip. I legali: "Nessun terrorismo, va liberato"
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Movimento 17 ottobre, Siher tace dal gip. I legali: "Nessun terrorismo, va liberato"

Il promotore del Movimento 17 ottobre si avvale della facoltà di non rispondere a San Vittore. I legali ne chiedono la scarcerazione: "Nessuna istigazione"
Youssef Siher ritenuto dalla Procura di Milano l'ideatore del Movimento 17 ottobre
Ispi - sito web - Youssef Siher ritenuto dalla Procura di Milano l'ideatore del Movimento 17 ottobre
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AGI - Youssef Siher si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia davanti alla gip Tiziana Landoni, svoltosi nel carcere di San Vittore. A quanto si è appreso, l'indagato – considerato dalla Procura di Milano il promotore del "Movimento 17 ottobre" – non ha rilasciato alcuna dichiarazione spontanea.

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La difesa: "Nessun terrorismo, va liberato"

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All'uscita dal carcere milanese, i legali di Siher, gli avvocati Benedetto Ciccarone e Jasmina Abu Sharar, hanno contestato fermamente l'impianto accusatorio della Procura.

"Non ci sono reati, non c'è terrorismo né istigazione a delinquere", hanno dichiarato i difensori lasciando San Vittore, chiedendo la contestuale liberazione del loro assistito.

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