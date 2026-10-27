'Fakir è morto anche per lo schiacciamento del corpo'
"Fakir è morto anche per lo schiacciamento del corpo"
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"Fakir è morto anche per lo schiacciamento del corpo"

Tre le concause del decesso del 42enne marocchino individuate dai consulenti della procura di Bologna
Paola Benedetta Manca
"Fakir è morto anche per lo schiacciamento del corpo"
AGI - Operatori sanitari tentano di rianimare Fakir
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AGI - Lo schiacciamento del corpo di Abderrahim Fakir durante l'intervento della polizia, che lo ha visto trattenuto a terra, è stata una concausa della sua morte. In assenza di tale schiacciamento, dunque, il suo decesso non si sarebbe verificato. E' quanto hanno stabilito i consulenti della Procura nella relazione in cui indicano, tra i fattori determinanti della morte del 42enne marocchino (deceduto al Pilastro, a Bologna, il 19 luglio 2026, dopo essere stato immobilizzato durante un intervento della polizia) ci sono anche l'assunzione di cocaina - che riduce la capacità polmonare - e le condizioni di salute generale dell'uomo che soffriva di problemi cardiaci.

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"I consulenti - riferisce all'AGI l'avvocato che assiste la famiglia di Fakir, Fabio Anselmo -, hanno detto che l'asfissia è stata la causa vera della morte e gli è mancata l'aria perché è stato compresso, era agitato e aveva un bisogno di aria superiore determinato dal fatto che aveva assunto cocaina e quindi si era ridotta la sua capacità respiratoria, ma se non fosse stato schiacciato queste ultime due condizioni non avrebbero portato alla morte".

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