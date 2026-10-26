Omicidio Tramontano: premeditazione riconosciuta per Impagnatiello
Giulia Tramontano, appello bis: riconosciuta la premeditazione per Impagnatiello
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Giulia Tramontano, appello bis: riconosciuta la premeditazione per Impagnatiello

Femminicidio di Giulia Tramontano: la Corte d’Assise d’Appello di Milano riconosce la premeditazione e conferma l’ergastolo per Impagnatiello
Manuela D'Alessandro
Alessandro Impagnatiello
Maria Laura Antonelli / AGF - Alessandro Impagnatiello
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AGI - La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha riconosciuto la premeditazione nei confronti di Alessandro Impagnatiello esclusa nel primo appello nel giugno 2025, quando era stata confermata la condanna all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano.

Il rinvio della Cassazione

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Il ritorno in aula era stato disposto dalla Cassazione per rivalutare l’aggravante con l’invito all’approfondimento degli elementi relativi alla somministrazione di veleno per topi alla vittima, iniziata nel dicembre 2022 e intensificata nell’ultimo mese e mezzo prima del delitto, e delle ricerche online dell’imputato su sostanze mortali.

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L’effetto della sentenza è la conferma dell’ergastolo più tre mesi di isolamento diurno.

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