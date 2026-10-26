Ilva Taranto: procura chiede arresto ex ad Lucia Morselli
Ex Ilva, la procura di Taranto chiede gli arresti per Lucia Morselli e altri due
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Ex Ilva, la procura di Taranto chiede gli arresti per Lucia Morselli e altri due

Chiesti i domiciliari per ex ad di Acciaierie d'Italia, l'ex direttore dell'Area Ambiente del siderurgico, Alessandro Labile, e il responsabile dei controlli degli impianti, Francesco Astorri
Domenico Palmiotti
Ex Ilva, Acciaierie d'Italia ricorre in Cassazione sullo stop
AFP - Ilva di Taranto
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AGI - Arresti domiciliari per Lucia Morselli, ex amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, l'ex direttore dell'Area Ambiente del siderurgico di Taranto, Alessandro Labile, e il responsabile Ispra per la valutazione e i controlli degli impianti di interesse strategico nazionale - fattispecie in cui rientra l'ex Ilva di Taranto -, Francesco Astorri, sono stati chiesti dalla Procura di Taranto.

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La richiesta è collegata a un'indagine sull'inquinamento a Taranto nel periodo tra il 2019 e il 2024. La Procura ha chiesto misure interdittive anche per altre 10 persone tra manager e responsabili di funzioni.

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La gestione di Acciaierie d'Italia

Lucia Morselli amministrava Acciaierie d'Italia nell'ambito di una gestione che vedeva la multinazionale ArcelorMittal come socio di maggioranza. Gestione poi superata a febbraio 2024 con l'immissione di AdI nell'amministrazione straordinaria, tuttora vigente.

Indagati e ipotesi di reato

Sono indagate 28 persone e 5 società. In 8 rispondono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro l'ambiente, l'incolumità pubblica e la pubblica amministrazione. L'inchiesta è condotta dai pm Mariano Buccoliero, Francesco Ciardo, ora alla procura di Lecce, e Francesco Sansobrino.

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