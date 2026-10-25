Tragedia a Campobasso: trovati morti madre e figlio in casa

AGI - Tragica scoperta in un’abitazione di Ururi, in provincia di Campobasso, dove madre e figlio, rispettivamente di 91 anni e 60 anni, sono stati trovati morti. A dare l’allarme i vicini di casa che da qualche giorno non avevano notizie dei due, né sentivano rumori. Sul posto, in via Marina, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano. Le due morti risalirebbero ad alcuni giorni fa.
Tra le ipotesi seguite dalla procura di Larino che ha aperto un’inchiesta, c’è quella dell’omicidio-suicidio: l’uomo avrebbe strangolato la madre per poi togliersi la vita. Indagini in corso.
Il ritrovamento dei corpi
La procura di Larino coordina l’inchiesta e il lavoro dei carabinieri che - dopo l’allarme lanciato dai vicini che non avevano da tempo notizie dei due e l’intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato la porta - avrebbero trovato la madre senza vita a letto e il figlio impiccato in salotto: la donna potrebbe dunque essere morta per cause naturali e il congiunto si sarebbe poi tolto la vita. Madre e figlio sarebbero morti da alcuni giorni.
Una vita riservata
I due vivevano infatti in simbiosi e secondo alcune testimonianze conducevano una esistenza molto riservata e con quasi nessun contatto con i vicini e con altri conoscenti nel piccolo centro di cultura arbereshe.