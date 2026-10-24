Roma: babysitting, da New York alla Garbatella. Sold out ottobre

AGI - ‘Asse’ tra Roma e New York passando per la Garbatella. Parte con un 'tutto esaurito', il debutto di “questa notte è ancora vostra”, il progetto di babysitting dell’VIII Municipio (il quartiere di circa 130mila abitanti nel quadrante sud est della Capitale) nato sulla scia dell’esperimento lanciato nella Grande Mela (“Parents Night Out") dal sindaco Zohran Mamdani.
A Roma tutto esaurito per "questa notte è ancora vostra"
A New York l’iniziativa pilota è stata il 16 agosto. Roma rilancia con sei serate (due sabati al mese a partire dal 24 e 31 ottobre dalle ore 19 alle 23) di ‘libera uscita’ per i genitori che potranno affidare, gratis, i figli agli animatori nei centri ricreativi del territorio. “Le prime due date sono già tutte esaurite”, spiega all’AGI, Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII.
Giochi di società, attività motorie, scacchi o ping pong: 120 bambini dai 3 agli 11 anni saranno accolti (a partire da questa sera) nei centri di aggregazione giovanile e ludoteche municipali. Il progetto è finanziato con il Fondo nazionale per le attività socio-educative a favore dei minori (25mila euro), integrato da risorse municipali per le pari opportunità (6 mila euro).
Il sostegno ai genitori
“Il tempo della cura familiare è come un lavoro, liberare il sabato sera ai genitori, in coppia ma anche single, significa restituire al tempo libero la sua funzione dentro alla comunità”, spiega il presidente del Parlamentino della Garabatella. Un’iniziativa pensata anche per dare un po’ di fiato alle tante coppie (ma anche ai genitori single) prive di una rete (nonni, parenti) che li sostenga nella cura dei figli.
“Questa notte è ancora vostra” (un richiamo a Venditti) può contare sulle strutture comunali e sulla rete di associazioni già sperimentata con i centri estivi che “ci ha permesso di accogliere più di mille giovani”, spiega ancora Ciaccheri.
Le sedi dei centri ricreativi
Le sedi sono sparse in tutto il territorio di riferimento dalla Garbatella, a Ostiense, da San Paolo ad Appia Antica: Spazio Insieme l'Inkiostro (viale Giustiniano Imperatore 75); Spazio Gioco Lettura l'Approdo (via G. B. Magnaghi 12); Spazio Memoria "Don Antonio Gallo" (viale C. T. Odescalchi 73); Myo Spazio (via di Grotta Perfetta 607 B); Ludoteca Ludomagicabù (via dei Lincei 93); CEIS don Mario Picchi (via Attilio Ambrosini 129); Centro aggregativo Giovanotto (via Volterra 202).
Le date in novembre e dicembre
Si proseguirà con i sabati di novembre (21 e 28) e di dicembre (12 e 19). “Il nostro obiettivo è di replicare questa iniziativa anche nei mesi successivi”, conclude il presidente del Municipio Roma VIII. Le modalità di iscrizione saranno comunicate dal Municipio, in base ai posti disponibili in ciascuna sede.