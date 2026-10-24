Cortei, nelle chat video pistola: Aggredire agenti e rubare armi

AGI - Non solo la regia di manifestazioni a sorpresa, ma la pianificazione di veri e propri attacchi armati. È un quadro di drammatica gravità quello che emerge dai verbali delle perquisizioni eseguite a carico di alcuni giovani pronti a scendere in piazza oggi a Milano.
Analizzando lo smartphone di uno degli indagati, gli investigatori della polizia giudiziaria hanno scoperchiato un folto gruppo WhatsApp ricolmo di messaggi istigatori. Nel documento ufficiale si parla senza mezzi termini di "espliciti propositi di aggressione e rapina ai danni di appartenenti alle forze dell'ordine, finalizzati alla sottrazione delle armi in dotazione", a cui si aggiungono direttive per il danneggiamento di auto di servizio e l'incendio di edifici pubblici.
Il messaggio dell'arma e il messaggio "Preparazione"
A confermare la pericolosità della frangia radicale sono gli elementi multimediali scambiati in chat. Tra frasi d'incitamento come "Bro calmati siamo tutti insieme contro gli sbirri", compare anche un filmato ad alta tensione: nel video un utente mostra una pistola vera, ne estrae il caricatore e sfila ad una ad una le cartucce, accompagnando la sequenza con la sola, agghiacciante dicitura "Preparazione".
Gli investigatori sottolineano come le conversazioni non si limitassero alla propaganda, ma contenessero dettagli operativi per l'organizzazione del corteo di oggi, capace di attirare una vasta partecipazione. Alla luce dei recenti precedenti, per le autorità si profilava il "concreto rischio di gravi disordini e di episodi di violenza collettiva".
Scatta la caccia ad armi e munizioni
Lo scenario tratteggiato dagli inquirenti definisce un clima di "particolare allarme per l'ordine e la sicurezza pubblica", appesantito da "espliciti riferimenti all'impiego e alla possibile disponibilità di armi da fuoco".
Ipotizzando la presenza di pistole o proiettili detenuti illegalmente nelle abitazioni dei giovani inseriti nel gruppo, la Polizia ha fatto scattare i blitz d'iniziativa con l'obiettivo prioritario di scovare e sequestrare l'arsenale prima dell'inizio delle proteste