Terremoto oggi Palermo e Messina: scossa magnitudo 5 alle Eolie

AGI - Paura a Palermo e Messina a causa di uno sciame sismico localizzato nella zona del Mare Tirreno Meridionale al largo delle Isole Eolie. La scossa più forte, di magnitudo 5 (stima definitiva), è stata registrata alle ore 12.19 e rilevata dalla sala sismica dell'Ingv a una profondità di 9 chilometri. La scossa è stata avvertita in modo significativo dalla popolazione nel Palermitano, in particolare nel capoluogo, e in una parte del Messinese, inclusa la città dello Stretto. Una prima stima provvisoria, sempre dell'Ingv, era di una magnitudo tra 5,2 e 5,7.
La scossa principale era stata preceduta da altre di magnitudo tra 2.9 e 4,3 e seguita da altre, tra cui una di magnitudo 4 e magnitudo 3.2. Al momento non si registrano danni.
Scosse percepite anche a Messina
La scossa più potente, registrata alle 12:19 e è stata percepita in diverse aree della Sicilia occidentale, tra cui Palermo e Messina. Nel capoluogo siciliano le scosse sono state sentite in modo significativo, tanto da spingere diverse persone a uscire temporaneamente fuori dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro. "Tremava tutto - hanno riferito alcune persone che abitano nel centro della citta' - e abbiamo avuto paura".